Литнах с машината на времето за малко в 2028, за да видя кой ще стане президент на САЩ. Оказа се, че това е Гавин Нюсъм (в момента губернатор на Калифорния, демократ - б.р.). На Украйна се предоставят всички налични ракетни системи Patriot, които има Америка.

От Москва е останало твърде малко. Интернет в Русия не работи, бензин липсва, изобщо всичко е изключено освен телевизора и призивите за молитва на мюезините от минаретата, вдигнати на мястото на православните храмове.

Президент на Русия вече няма. Къде се дянал - никой не знае. Но пък има Халиф Кадиров и Падишах Кадиров. Те всеки ден спорят един с друг по телевизора, по кого да нанесат първия ядрен удар: Варшава или Берлин? А след това се молят пет пъти на килимчетата. И всички са задължени да се молят. А който не иска - режат му главата.

НАТО има проблеми: чудят се какво да правят с 21 млн руски бежанци, които стоят затворени в лагер за интернирани в бившата Калининградска област (вече демилитаризираната зона Königsberg).

Пленените руски военни Украйна разменя в Русия за дронове и балистични ракети. Сто човека вървят за дрон, хиляда за ракета. Директно от автобуса получените в Русия пленници се пращат на първа линия, където ги утилизират същите дронове и ракети, за които са го разменили.

Независимо от това, че Въоръжените сили на Украйна са взели Курск, Белгород и Севастопол, битката за Макая Токмачка продължава.

В Париж се играе световно по хокей.

