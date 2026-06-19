СТАРА ПЕСЕН С НОВА АКТУАЛНОСТ

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За чий бият камбаните



Автор: Сергей Шнуров, 2012



Сънят ми вчера страшен беше

Москва огромна пламна в миг

Червеният площад гореше

и рухна сградата на ЦИК.

Горяха коледни дръвчета

и мутри; Путин и Собчак

със тях момичета, момчета,

измряха всичките, до крак



Припев:

За кой звънят камбаните, Москва?

За кой дрънчат камбаните сега?

За кой звънят камбаните, Москва?

За чий - и на каква цена!



Бом. Бим, бам, бум!



Горят Медведев и Навални,

и бившият, и бъдещ кмет,

Лужков и той дойде специално,

но не успя да сложи ред.

Народът на протест гореше

с доброто, с лошото ченге

и киселинен дъжд валеше,

за да е още по-добре.



Припев: (...)

Гори телевизионна кула,

изчезва като празен звук

и замъци на кота нула

догарят бавно и напук.

И храмът Божи, и казаците,

и курвенските бани - в дим

Провинциалните руснаци

изчакват с вид невъзмутим.



(Свободен превод от руски.)

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Реших да запозная драгия читател с тази стара песничка (от 2012) на Сергей Шнуров и група "Ленинград".

В светлината на актуалните събития днес рускоезичният интернет припомня тази песен като мрачно пророчество за пламтящата Москва. Когато бе унищожен крайцерът "Москва" през 2022, народът пак си припомняше същата песен.

Песента е иронично-апокалиптична гротеска на Москва в пламъци, които изпепеляват всички емблеми и символи на белокаменния град - властта, опозицията, криминалните авторитети, Кремъл, кремълските ели, замъците на олигарсите, храмът Христос Спасител, баните и сауните с проститутки, кавказките бандити, високото и ниското, разкошът и циркът на столичния живот.

Оригиналното заглавие е двусмислено - "Почем звенят колокола" е едновременно препратка към "За кого бие камбаната" (по ком звонит колокол), но и риторичен въпрос - "на каква цена бият московските камбани?"; колко струва всичката тази суета?...

Но старата песен днес звучи и като лично предсказание за съдбата на самия Шнуров, който изпепели собствения си образ и премина класическия път на сатирика, превърнал се в това, което е осмивал безпощадно.

От циничен хулиган, който сече "правду-матку" в лицето на всяка власт, Шнуров с годините се издигна до приказно богат злобен придворен шут - докато окончателно погреба бунтаря в себе си.

Още преди голямата война Шнуров в един момент почна да гравитира около Евгений Пригожин и почна да изпълнява задачки-закачки на прочутия канибал и "готвач на Путин". Шнуров пишеше музика към героичните филми-екшъни за подвизите на "Вагнер" в Африка; атакуваше личните врагове на Пригожин в Петербург и други такива интересни занимания за независим артист.

Когато започна т.нар. Специална военна операция, Шнуров избра за мишена на сатирата си либералната опозиция, релокантите и подобни персонажи, които разбира се има за какво да бъдат критикувани. Но все пак е малко странна тази "йерархия на целите", когато страната ти води агресивна завоевателна война, а ти осмиваш критиците ѝ, биеш по слабите и прогонените, които може да са примерно мошеници, но не са канибали.

Шнуров е академичен пример за гигантски талант, който се превръща в карикатура на самия себе си.

