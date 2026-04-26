Груби щрихи

Умря Путин и се нареди на опашка за ада

27 Апр. 2026
Авторът Игор Поночевни е карикатурист и сатирик, роден в СССР, от 2015 е мигрант в САЩ.
Авторът Игор Поночевни е карикатурист и сатирик, роден в СССР, от 2015 е мигрант в САЩ.

Умря Путин. Нареди се на опашка за ада. С куфар и палто с пухкава яка. На опашката пред него - няколко хиляди грешници, всички чакат за митническа проверка. Времето - ту студено като на Луната, ту страшна жега, когато от адския пламък лъхне подземният вятър. Путин ту си пристяга палтото, ту го сваля и остава по потник. Трие потта от челото с дантелена кърпичка, извезана по краищата с инициали АК и ВП. И час по час заглежда в старинния джобен часовник. Гледа печално опашката, въздиша, най-накрая не издържа и заплашително заговаря на чакащия пред него: 
- Гражданино, бихте ли ми отстъпили реда си? Все пак не съм кой да е грешник, а велик президент на велика държава, пък и съм тук по погрешка. 
Чакащият пред него се обръща и го поглежда с едно око. На мястото на другото е зейнала дупка от едрокалибрена картечница. Облечен е с униформа на опълченец с две георгиевски панделки на окървавената гимнастьорка. Обезобразеното му лице се разлива в усмивка. Той силно и радостно крещи:
- Братлета! 
Хората от опашката се обръщат и Путин разбира, че е направил грешка, започвайки този разговор. Кой без ръка, кой без крак, някои си носят главите под мишница. Те развалят опашката и наобикалят умрелия президент. 
- Ба! Че това е той самият! 
Един отмъква куфара на Путин, той се опитва да възрази и тогава някакъв бурят замахва с обгорялата си бурятска глава, която си носи като пазарска чанта с картофи, и шибва с нея Путин по челото. Путин пада. 
Оня с куфара го отваря и смеейки се коментира на висок глас находките си. 
- Коелю. Събрани съчинения в три тома. Дискове. Лепс, Михайлов, Крутой (руски/съветски естрададжии - б.р.). И къде мислеше да ги слушаш бе, кълвач! 
Всички се смеят. 
- ...Диплома за юрист. За чий ти е тая диплома бе, шматка? Съдебен секретар ли ще ставаш тука в ада?
- Всички се хилят. 
Печена кокошка във фолио. Войникът я развива и тръгва да яде, но си спомня, че няма глава. 
На умрелия президент му правят "мечка" - мятат палтото на главата и почват да го налагат с войнишките ботуши. Един опълченец крещи в тълпата:
- Дайте една тръба! 
- Каква?
- Водопроводна. 
Путин вика изпод палтото:
- Няма ли кой да ми помогне! 
Дяволът от КПП-то в униформа на старшина зяпа лениво отдалеч. Там на опашката май става джабала. Вторият дневален дявол го пита:
- Да ида ли да ги оправя?
Първият си поглежда швейцарския часовник, присвоен преди половин час от Патриарха на Руската православна църква Кирил Гундяев. Усмихва се:
- Не се занимавай, пускай бариерата. Днеска има макарони по флотски. 
Вторият страховито крещи на грешниците:
- Никой да не мърда, отпадъци! - заключва пред тях адските двери и слага табелка:
Обедна почивка от 12:00 до 15:00. 
 

Ключови думи:

Игор Поночевни, превод, фейлетон, груби щрихи

Още новини по темата

Малко хора знаят, че във ФСБ се влиза по рождение
03 Апр. 2026

Как Обама превърна Путин в салам и какво се случи след това
10 Март 2026

Богоугодник повърна и се задави заради Буда
10 Февр. 2026

Бум-шака-лака между редовете
09 Февр. 2026

Шуба от Шинела на Гогол
02 Февр. 2026

Видя България и се отказа от руснящината си
24 Яну. 2026

Неправилен сън, в неизвестна посока
08 Яну. 2026

Един руснак в Ню Йорк (План за роман)
28 Дек. 2025

Вземете корейски другар у дома
05 Дек. 2025

Новият филм на М. Генчев: Тефтерчето на Пеевски
18 Ноем. 2025

Как да се ликвидира руската опозиция в Америка
17 Ноем. 2025

Ходене на Путин по мъките
27 Окт. 2025

По случай 80-годишнината на Никита "Бесогон" Михалков
23 Окт. 2025

Двамата ветерани и дъщерята на единия
08 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа