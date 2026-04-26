Умря Путин и се нареди на опашка за ада

Умря Путин. Нареди се на опашка за ада. С куфар и палто с пухкава яка. На опашката пред него - няколко хиляди грешници, всички чакат за митническа проверка. Времето - ту студено като на Луната, ту страшна жега, когато от адския пламък лъхне подземният вятър. Путин ту си пристяга палтото, ту го сваля и остава по потник. Трие потта от челото с дантелена кърпичка, извезана по краищата с инициали АК и ВП. И час по час заглежда в старинния джобен часовник. Гледа печално опашката, въздиша, най-накрая не издържа и заплашително заговаря на чакащия пред него:

- Гражданино, бихте ли ми отстъпили реда си? Все пак не съм кой да е грешник, а велик президент на велика държава, пък и съм тук по погрешка.

Чакащият пред него се обръща и го поглежда с едно око. На мястото на другото е зейнала дупка от едрокалибрена картечница. Облечен е с униформа на опълченец с две георгиевски панделки на окървавената гимнастьорка. Обезобразеното му лице се разлива в усмивка. Той силно и радостно крещи:

- Братлета!

Хората от опашката се обръщат и Путин разбира, че е направил грешка, започвайки този разговор. Кой без ръка, кой без крак, някои си носят главите под мишница. Те развалят опашката и наобикалят умрелия президент.

- Ба! Че това е той самият!

Един отмъква куфара на Путин, той се опитва да възрази и тогава някакъв бурят замахва с обгорялата си бурятска глава, която си носи като пазарска чанта с картофи, и шибва с нея Путин по челото. Путин пада.

Оня с куфара го отваря и смеейки се коментира на висок глас находките си.

- Коелю. Събрани съчинения в три тома. Дискове. Лепс, Михайлов, Крутой (руски/съветски естрададжии - б.р.). И къде мислеше да ги слушаш бе, кълвач!

Всички се смеят.

- ...Диплома за юрист. За чий ти е тая диплома бе, шматка? Съдебен секретар ли ще ставаш тука в ада?

- Всички се хилят.

Печена кокошка във фолио. Войникът я развива и тръгва да яде, но си спомня, че няма глава.

На умрелия президент му правят "мечка" - мятат палтото на главата и почват да го налагат с войнишките ботуши. Един опълченец крещи в тълпата:

- Дайте една тръба!

- Каква?

- Водопроводна.

Путин вика изпод палтото:

- Няма ли кой да ми помогне!

Дяволът от КПП-то в униформа на старшина зяпа лениво отдалеч. Там на опашката май става джабала. Вторият дневален дявол го пита:

- Да ида ли да ги оправя?

Първият си поглежда швейцарския часовник, присвоен преди половин час от Патриарха на Руската православна църква Кирил Гундяев. Усмихва се:

- Не се занимавай, пускай бариерата. Днеска има макарони по флотски.

Вторият страховито крещи на грешниците:

- Никой да не мърда, отпадъци! - заключва пред тях адските двери и слага табелка:

Обедна почивка от 12:00 до 15:00.

