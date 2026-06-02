Хрониките на Разпищоления генерал

Един генерал се разпищоли, вдигна взвод отчаяни храбреци, вдигна самолета, удари го в таблото и отлетя за Варна.

В първия ден Генералът и хората му окупираха Незаконния град на Ала Балино и обявиха военно положение в околността. Пътем бе похитена украинската посланичка, за да слугува на войниците и да дава уроци по стокхолмска любов. Генералът лично плени Олег Невзоров и поиска за него откуп от президента Зеленски: 10 милиона долара и златна външна тоалетна. Посланичката изпрати посланието с корабче за Одеса.

На втория ден докараха пленничките. Във Варна бойците плениха неизвестен брой украинки, затвориха ги в Незаконния град и ги заставиха да учат изкуството на прелъстяването при посланичката. Беше пленена и Пламенка, на която заповядаха да поеме кетъринка на военния лагер.

На третия ден всички хванаха разстройство от кетъринга на Пламенка и никой не можа да проведе изпита какво са научили украинските пленнички.

На четвъртия ден Разпищоления генерал арестува кмета на Варна и го пусна на украинките. Но те изглежда нищо не бяха научили - не успяха да прелъстят кмета, чийто брак и семейни ценности останаха непокътнати. При това кметът през цялото време повтаряше, че не знае къде се намира, няма представа от мащабите на застрояването, нито пък се ориентира коя година е и колко време е бил кмет. Най-удивително бе, че позна нито една украинка, нито разпозна украинеца Невзоров.

На петия ден кетърингът на Пламенка докара на всички констипация и конспирация. Всички виждаха миражи и се напъваха безуспешно. В халюцинациите им незаконният град ту изчезваше (при напъване), ти се появяваше (на освобождаване), през останалото време мечки караха колелета, изсечените дървета поникваха наново, фалшиви документи ставаха истински, по пощата пристигаха сметки за ток и вода, а украинската посланичка им изглеждаше като Мария Захарова. Пламенка не издаде тайната съставка, но обеща да сложи пак, ако храбреците проявят разбиране по едни въпроси и се застъпят за нея, пред когото трябва.

На шестия ден всички се отчаяха от украинките, които все така не усвояваха изкуството на прелъстяването и стокхолмската любов. Затова докараха шевни машини по някаква европейска програма и накараха украинките да шият и бродират зелени чорапи със златни шевици.

На седмия ден всички се отчаяха от кетъринга на Пламенка и храбреците излязоха да ловуват. Върнаха се с живо прасе, което никой не се решаваше да заколи, защото на храбреците им ставаше лошо от кръв. Накрая украинецът Невзоров заколи прасето и си тръгна, защото видя, че тия храбреци не са някакви главорези.

На осмия ден украинките досготвиха прасето, хапнаха и също си тръгнаха начело с посланичката, която на нищо лъстиво не можа да ги научи.

На деветия ден дойде Генерала Премиер.

И тогава вече го удариха на разпищолване, корупция, разврат и живот на ръба.

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Авторът Сър Гей Бубка бяга с изменено лице далеч от Незаконния град на разврата.

Шарж: Христо Комарницки.