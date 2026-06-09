Подалият оставка главен секретар на МВР Георги Кандев категорично отрече гнусните слухове, че излиза от МВР, за да влезе в политиката.

Кандев си е избрал съвсем друга сфера на развитие и дори има вече една оферта на немислимо високо ниво - красивият левент с благородна осанка и безкомпромисна челюст е поканен да се присъедини към трупата на Болшой театър.

Кандев обаче категорично отказва да работи за големия московски театър - въпреки фантастично високото ниво на емблематичната културна институция.

"Не искам да обидя московските театрали - тактичен е Кандев. - При други геополитически обстоятелства бих се хвърлил с главата напред, все пак съм възпитаник на ШЗО в Плевен! Но днес Руската федерация води агресивна имперска война и да сътрудничиш на руски културни институции, това е морално престъпление. Аз се извинявам на творците и актьорите в Болшой, знам, че не всички са канибали и не всички подкрепят войната, не всички пиеси, които играят, са пропаганда. Но руската култура и културната експанзия представляват т.нар. "мека сила" на агресора. Аз в това нещо няма да вложа таланта и душата си. Ще покоря Холивуд!"

Културни репортери напомниха на Кандев, че Холивуд пък е меката сила на друга агресивна империя, която сега например воюва с Иран, преди това с Ирак и с кого ли не.

Но той каза, че това е друго, защото Холивуд е опозиция на Тръмп и не е точно мека имперска сила, а Мека на либералните ценности, които правят света по-красив и разнообразен.

За сравненията с Бойко Борисов Кандев също възрази:

"Не отричам, че Борисов е добър актьор, но той си остава в тесните рамки на комическите превъплъщения. Дори когато играе характерната си роля на бабаит и селски Наполеон, винаги си остава клоун. Гениален, но клоун. И е способен да опошли и принизи дори най-сакралните сюжети. ТУ-ТУУУУ - изимитира Кандев и попита риторично: - Това нормално ли е, християнско ли е, възпитано ли е? Циниците никога не са построили катедрала, Борисов никога не е пускал сълза пред камера!"

Кандев все пак призна на колегата си Борисов, че е сърцат и отдаден на изкуството човек. Но него самия, Кандев, го влекат епически, романтични, героични и трогателни роли, само че задължително без капка бутафория и кух патос:

"Това е много важно за нашата професия: говорѝ със сърцето и душата си! Ако ги има в тебе, хората ще те разберат! Преструвката се наказва от публиката с недоверие, дори обикновеният фатмак на улицата ще усети фалша" - изповядва кредото си бившият полицай, който не живее, а гори и в гърдите му бясно блъска сърце като боен чук - но не бойния чук на Евгений Пригожин, който също беше импулсивен и артистичен, но кръвожаден тип, а сега гледа някъде отгоре.