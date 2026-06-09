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Кандев отказа оферта от Болшой театър

Хубавецът категорично не иска да работи за меката сила на агресора, ще покори Холивуд

08 Юни 2026
Командовать парадом буду я!
Командовать парадом буду я!

Подалият оставка главен секретар на МВР Георги Кандев категорично отрече гнусните слухове, че излиза от МВР, за да влезе в политиката.

Кандев си е избрал съвсем друга сфера на развитие и дори има вече една оферта на немислимо високо ниво - красивият левент с благородна осанка и безкомпромисна челюст е поканен да се присъедини към трупата на Болшой театър. 

Кандев обаче категорично отказва да работи за големия московски театър - въпреки фантастично високото ниво на емблематичната културна институция. 

"Не искам да обидя московските театрали - тактичен е Кандев. - При други геополитически обстоятелства бих се хвърлил с главата напред, все пак съм възпитаник на ШЗО в Плевен! Но днес Руската федерация води агресивна имперска война и да сътрудничиш на руски културни институции, това е морално престъпление. Аз се извинявам на творците и актьорите в Болшой, знам, че не всички са канибали и не всички подкрепят войната, не всички пиеси, които играят, са пропаганда. Но руската култура и културната експанзия представляват т.нар. "мека сила" на агресора. Аз в това нещо няма да вложа таланта и душата си. Ще покоря Холивуд!"

Културни репортери напомниха на Кандев, че Холивуд пък е меката сила на друга агресивна империя, която сега например воюва с Иран, преди това с Ирак и с кого ли не. 

Но той каза, че това е друго, защото Холивуд е опозиция на Тръмп и не е точно мека имперска сила, а Мека на либералните ценности, които правят света по-красив и разнообразен. 

За сравненията с Бойко Борисов Кандев също възрази:

"Не отричам, че Борисов е добър актьор, но той си остава в тесните рамки на комическите превъплъщения. Дори когато играе характерната си роля на бабаит и селски Наполеон, винаги си остава клоун. Гениален, но клоун. И е способен да опошли и принизи дори най-сакралните сюжети. ТУ-ТУУУУ - изимитира Кандев и попита риторично: - Това нормално ли е, християнско ли е, възпитано ли е? Циниците никога не са построили катедрала, Борисов никога не е пускал сълза пред камера!"

Кандев все пак призна на колегата си Борисов, че е сърцат и отдаден на изкуството човек. Но него самия, Кандев, го влекат епически, романтични, героични и трогателни роли, само че задължително без капка бутафория и кух патос: 

"Това е много важно за нашата професия: говорѝ със сърцето и душата си! Ако ги има в тебе, хората ще те разберат! Преструвката се наказва от публиката с недоверие, дори обикновеният фатмак на улицата ще усети фалша" - изповядва кредото си бившият полицай, който не живее, а гори и в гърдите му бясно блъска сърце като боен чук - но не бойния чук на Евгений Пригожин, който също беше импулсивен и артистичен, но кръвожаден тип, а сега гледа някъде отгоре.

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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