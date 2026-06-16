Гвардейският оркестър озвучава тържественото събаряне на Баба Алино

ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ В ЗАКОНА

Гвардейският оркестър стана Музикален корпус за бързо реагиране, вече може да се наема за сватби, погребения, вернисажи, финисажи и масажи - важното е да се утвърждават традиционните ценности, без да изоставаме от препускащото време! Защото Историята се носи в галоп и златните ѝ подкови чаткат по черепите на глупаците.

В духа на тия традиционни новости премиерът-президент Радев разпореди събарянето на незаконния град в Баба Алино да се осъществи по възможно най-тържествения начин и задължително да участва Гвардейският оркестър, за да е импозантно и да покажем държавнически размах.

Обаче вицепремиерът по добродетелите без портфейл се осмели да предскаже, че събаряне може би няма да има. Евентуално може да се отсече още някое дърво или да се демонтира преместваем обект - еко нужник. Хората са накупили тия жилища под влиянието на мошеници, пари са дали. Половината документи за строежите са фалшиви, другата половина я няма, обаче третата половина е в някакъв смисъл редовна и представлява заварено положение с функция на търпимост. А пък ако тръгнем да премахваме всички незаконни строежи, трябва да съборим кажи-речи всичко, което се строи в момента - регулациите са такива, че няма начин да се строи напълно законно.

Премиерът-президент не е някакъв пожарникар, но и той е научен в небето да взема бързи и правилни решения.

Затова той помисли 1 секунда, но много интензивно - и го измисли!

- Щом няма да има събаряне, значи ще има откриване. Но докато се построи всичко, нека всички институции работят денонощно, за да се узакони всичко и да няма никакви нередовни работи. Хората ще живеят законно и всичко пак ще е много тържествено, и пак ще свири оркестърът, а княгиня Калина ще резне лентата, понеже има бицепс, харизма и ножица като ранния Бойко Борисов!

Вицето по добродетелите замълча и отиде да учи Уроки о важном с детоксикация.

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Soundtrack с анимация - Калина больше не лентяйка: