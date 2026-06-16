Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фейк бюлетин

Гвардейският оркестър озвучава тържественото събаряне на Баба Алино

Ако няма събаряне, ще свирят за откриването на комплекса, Калина реже лентата

Днес, 00:05

ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ В ЗАКОНА
Гвардейският оркестър стана Музикален корпус за бързо реагиране, вече може да се наема за сватби, погребения, вернисажи, финисажи и масажи - важното е да се утвърждават традиционните ценности, без да изоставаме от препускащото време! Защото Историята се носи в галоп и златните ѝ подкови чаткат по черепите на глупаците. 
В духа на тия традиционни новости премиерът-президент Радев разпореди събарянето на незаконния град в Баба Алино да се осъществи по възможно най-тържествения начин и задължително да участва Гвардейският оркестър, за да е импозантно и да покажем държавнически размах. 
Обаче вицепремиерът по добродетелите без портфейл се осмели да предскаже, че събаряне може би няма да има. Евентуално може да се отсече още някое дърво или да се демонтира преместваем обект - еко нужник. Хората са накупили тия жилища под влиянието на мошеници, пари са дали. Половината документи за строежите са фалшиви, другата половина я няма, обаче третата половина е в някакъв смисъл редовна и представлява заварено положение с функция на търпимост. А пък ако тръгнем да премахваме всички незаконни строежи, трябва да съборим кажи-речи всичко, което се строи в момента - регулациите са такива, че няма начин да се строи напълно законно. 
Премиерът-президент не е някакъв пожарникар, но и той е научен в небето да взема бързи и правилни решения. 
Затова той помисли 1 секунда, но много интензивно - и го измисли!
- Щом няма да има събаряне, значи ще има откриване. Но докато се построи всичко, нека всички институции работят денонощно, за да се узакони всичко и да няма никакви нередовни работи. Хората ще живеят законно и всичко пак ще е много тържествено, и пак ще свири оркестърът, а княгиня Калина ще резне лентата, понеже има бицепс, харизма и ножица като ранния Бойко Борисов! 
Вицето по добродетелите замълча и отиде да учи Уроки о важном с детоксикация. 
***
Soundtrack с анимация - Калина больше не лентяйка:

PUSH THE TEMPO (Masha's bad trip - FULL VERSION)
САЙТ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА: http://unknown-artist-site.narod.ru/
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

фейк бюлетин, фалшиви новини

Още новини по темата

Шкварек се оплака от Калина - ползвала го за пудовка
16 Юни 2026

Ердоган поразен: Българката е най-красивата в целия османски свят!

11 Юни 2026

Групата на Калашниците повежда Похода за семейството
10 Юни 2026

И Тръмп си замрази заплатата - бутна я в зоната на вечен лед в Гренландия
10 Юни 2026

Кандев отказа оферта от Болшой театър

08 Юни 2026

Росен Катамаран Христов дарява заплата си на няколко баби
04 Юни 2026

Комисия в НС ще отсява добрите от лошите отломки на модела Борисов/Пеевски
03 Юни 2026

САЩ и Иран отвлякоха Ненчо Балабанов - заставиха го да води преговорите за мир
28 Май 2026

Петьо Еврото нападна Пето РПУ, бе успешно отблъснат
26 Май 2026

Тръмп сериозен: Натискам Путин да свали визите за българи!

25 Май 2026

Радев поздрави Прокурорския син: иде бодра смяна на Пепи Еврото!

22 Май 2026

Bangaranga ще се изучава в часовете по добродетели и религия
21 Май 2026

РФ организира Вангавизия - традиционни ценности с поглед в бъдещето
18 Май 2026

КЗП анализира цените на "Боташ" - не били обосновано прогресивни
15 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса