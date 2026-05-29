Къщите, които КУБ си построи - maison de tolérance

Това са къщите, които КУБ си построи.

Това са основите на къщите, които КУБ си построи.

Това са сенките, които лежат в основите на къщите, които КУБ си построи.

Това са институциите, чиито сенки лежат в основите на къщите, които КУБ си построи.

Това са удостоверенията за търпимост, които издаваха институциите, чиито сенки лежат в основите на къщите, които КУБ си построи.

И така нататък - може би сте чували за английската броилка "Къщата, която Джак си построи". Детска игра за упражняване на паметта - във всеки ред се добавя нов елемент, който се прикача към все по-дългата нонсенс-конструкция. Има и такъв филм на Ларс фон Триер, "Къщата, която Джак построи" - некъв ужас, некъв арт.

В нашумелия "незаконен град" в гората до Златни пясъци явно става дума за газене на закона с тежки машини и много кеш.

Инвеститорът Олег Невзоров, собственик на КУБ, е бетонирал и центрофугирал маса пари в брой. На обектите му са работили нелегални работници, внос от Молдова и Украйна. Продавал е незаконните си сгради пак по схеми с пари в брой и ниска данъчна оценка. Различни институции са му налагали глоби за какви ли не нарушения, той си е плащал глобите и продължавал да вгражда сенките на институциите в своя Град на законовия кубизъм.

Знаете какво е кубизмът в живописта - като Пикасо, всичко разместено и бангаранга, ушите на дупарата, очите на мястото на апендикса и т.н. Кубизмът в нормативната практика е нещо подобно - пак всичко е контролиран хаос и бангаранга, а на латински апендикс (appendix) е допълнение към договор, анекс на анекса, извънредно споразумение.

Отделно се жалват измамени купувачи - хора, които са се опитали да купят незаконна сграда, но само са им прибрали парите. Това е вече следващо ниво на алтернативна законност.

През цялото това незаконно време Невзоров е плащал данъци за незаконните си владения на мястото на изсечената незаконно гора, като всичко това е било възможно чрез магическия документ, наречен УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ. (Къде и колко Невзоров е плащал безкасово, кого е "страхувал" и т.н. - това ще изясняват, колкото могат, супергероите Кандев и Демерджиев.)

Тия удостоверения за търпимост ги е издавал бившият главен архитект на Район Приморски Валентин Койчев. Той днес казва, че не знае какво се е строило, не е ходил никога в тая местност (не само на строежа, а въобще никога), не си спомня колко удостоверения за търпимост е подписал. А смее ли да не подпише, смее ли да си спомни, смее ли да разбира за какво става дума? Я по-добре по старата изпитана формула - прайм се на луд, шефе! Удостоверението за търпимост (пак по думите на архитекта) било нещо формално като удостоверение за адрес.

И така - с удостоверения за търпимост Невзоров дълги години строил своя Дом на търпимостта.

Дом на търпимостта - това е буквален превод от френски, maison de tolérance. С този евфемизъм в миналото френското общество е наричало публичните домове, които са били легални и контролирани от властта. Сиреч - там се правят някакви неморални неща, хората се женят за малко, ама ние ги търпим, държавата упражнява известен контрол, прибира данъци, поддържа реда в олабването на напрежението.

В Дома на търпимостта, който КУБ си построи, ролята на временни булки са изпълнявали вградените в основите невести - сенките на българските институции.

Кой допусна това безобразие - по петрохански пак почти всички гледат да го пришият на ПП и ДБ, макар че това няма как да е напълно вярно. Примерно ако кметът Коцев от страх или неспособност не е могъл да се справи с монстъра Невзоров - очевидно чадърът над одеския бизнесмен е бил доста по-голям от мускулите на кмета, дето половината мандат си го изкара в ареста. И Коцев влиза в ареста баш когато Невзоров, а-ха да го изгони ДАНС, пък взема, че си отменя заповедта за изгонването. В рамките на една седмица ДАНС първо обявява, че Невзоров е заплаха за националната сигурност, после си променя мнението и Невзоров вече не е заплаха, но пък Коцев става заплаха и бива арестуван.

За самия Олег Невзоров е интересно, че за русофилите той е украинец, а за украинофилите е руснак.

А той по всичко изглежда, че е и двете - и руснак, и украинец.

Нещо като адаша му Александър Невзоров, който беше руски пропагандист и сам казваше, че се увлича по експеримента "руски фашизъм" - но в началото на войната избяга от Русия и стана украински пропагандист, доста популярен и успешен, дори аз съм превеждал и публикувал тук някои негови есета.

За финал - любопитен етимологичен факт. Фамилията Невзоров идва от старата руска дума "невзора" - невзрачен човек, мижитурка, дето може и вако, и тако, и кубитако.