България подготвя нова антидрон система

България подготвя нови технически средства за защита на границите, включително системи за противодействие на дронове. Предвижда се и придобиването на още един граничен кораб с европейско финансиране.

Това съобщи директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов, подчертавайки, че новите технологии изискват координация между институциите и целенасочено развитие на средствата за противодействие на безпилотни апарати. "Обстановката е толкова динамична, че няма обичайното време за реакция. Ще действаме с ускорени темпове", заяви той пред "Нова телевизия" тази сутрин.

По думите му, България вече разполага с антидрон системи, а оборудването на българо-турската граница с радиолокационни и антидрон технологии трябва да бъде завършено до края на годината. Следващият приоритет е черноморската граница.

Златанов разказа, че спасителната операция край българското крайбрежие, при която гранични полицаи участваха в спасяването на моряци от ударените от дронове кораби, е протекла при бързо влошаване на метеорологичните условия:

"За два часа от началото на операцията вълнението на морето се увеличи от два на четири бала - близо до допустимата граница за подобна акция. Това е нашата работа и нашата мисия - да реагираме на всяка заплаха и да спасяваме човешки животи.“

КАЗУСЪТ "ИВА МИХАЙЛОВА"

Шефът на "Гранична полиция" говори и по темата с избягалата от Северна Македония Ива Михайлова, съдена в западната ни съседка за причиняване на тежка катастрофа със загинал човек в края на миналата година.

"Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус", заяви Златанов. Той уточни, че България вече е изпратила отговор до македонските власти и в системата за граничен контрол няма регистрирано преминаване през българо-македонските гранични пунктове.

"По разпореждане на министъра на вътрешните работи се извършва проверка, а подробностите около пребиваването на Михайлова в България не може да бъдат коментирани преди приключването ѝ", подчерта още Златанов.