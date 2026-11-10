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Македонските служби отвлекли бабата на Ива Михайлова

Илинка Кушовска била задържана на границата

Днес, 15:47
Ива Михайлова
БНТ
Ива Михайлова

Българката Ива Михайлова, която е съдена в Северна Македония, но успя да се добере до София, съобщи във Фейсбук, че баба ѝ Илинка Кушовска е била задържана от властите в Северна Македония при преминаването на границата от България и вече седем часа близките ѝ нямат информация къде се намира.

По думите на Михайлова последният им разговор бил малко след задържането на жената на граничния пункт при Делчево. Тя твърди, че гласът на баба ѝ треперел от страх, а впоследствие телефонът ѝ бил изключен. Кушовска е почти на 70 години и е онкоболна.

Според Ива Михайлова причината за задържането може да е свързана с желанието на македонските служби да я разпитват за нея, включително за местонахождението ѝ. Михайлова заяви, че в момента се намира в болница в София и е готова да предостави необходимата информация на македонските власти лично.

Тя посочи още, че адвокатът ѝ се е свързал с Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, но не е получил информация за местонахождението на баба ѝ. Българското посолство в Скопие вече е уведомено за случая.

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