Скопие се разлюти заради бягството на Ива Михайлова

Официално Скопие се разгневи, че Ива Михайлова е напуснала страната. Тя има мярка за неотклонение заради катастрофа със смъртен случай, но заедно с това има сериозни здравословни проблеми.

"Извършената проверка на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония е показала, че в системата за граничен контрол на страната няма регистрирано излизане от страната за Ива Михайлова, за която "е в сила действаща съдебна забрана" за напускане на територията на Северна Македония", съобщават от МВР в Скопие на страницата си във Фейсбук, предаде БНР.

"Допълнително, чрез Съвместния контактен център с Република България, бяха извършени проверки и от българската гранична полиция, от която беше получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България. Според данни от граничните регистри, лицето е влязло за последно в Република България през септември 2025 г., а през октомври 2025 г. е регистрирано излизането му от Република България, т.е. влизане в (Северна) Македония", съобщават от МВР в Скопие.

А Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обяви, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено като бягство, и "приемането ѝ на високо ниво в София".

"Подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения.... Приемът на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите", заявяват от Министерството на външните работи в Скопие.

Тази сутрин Ива Михайлова и адвокатът й пристигнаха в София. Те твърдят, че македонската и българска гражданка е напуснала легално Македония с македонски паспорт, а е влязла в България с български. Адвокатът отказа да съобщи през кои ГКПП е минала. Михайлова заяви, че ще постъпи за лечение в "Пирогов". Младата жена пострада при катастрофа, съдебното дело, за която не е приключило. Има загинал човек, според местната прокуратура Михайлова е виновна, адвокатите й отричат. На 9 ноември има поредно дело в Щип, днес Михайлова не пожела да каже дали ще се върне в Северна Македония за делото.