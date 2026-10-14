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МВР: Не търсим Ива Михайлова въпреки искането на Скопие

Според българското вътрешно министерство към момента няма издаден червен бюлетин от Интерпол за Михайлова

Днес, 15:26
Ива Михайлова
Стопкадър/БНТ
Ива Михайлова

Българското МВР обяви, че има искане за арест и екстрадиция от Северна Македония за Ива Михайлова, но че то няма да я търси и предава.

"На 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е получено съобщение от Интерпо- Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония", съобщава официално МВР. В  искането е "уточнено, че Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение (престъпление, наказуемо съгласно НК на Република Северна Македония) и срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани от същата дата – 13 октомври 2026 г.

"Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова", посочва българското МВР и добавя, че от "страна на българските власти не са предприети действия по установяване местонахождението на лицето на територията на България".

МВР припомня текст от българската конституция, че „гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.“ "Европейската конвенция за екстрадиция гласи: „Всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани", посочват още от МВР.

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