Съдената в РСМ Ива Михайлова успя да се прибере в България

Съдената в Северна Македония Ива Михайлова изненадващо се появи в България. 23-годишната жена с българско и македонско гражданство е обвинена в западната ни съседка за причиняване на тежка катастрофа на 7 октомври 2025 г., при която загина човек на пътя Кочани - Щип.

Самата Михайлова, както и още няколко души, също пострада при пътно-транспортното произшествие. Българката има съдебна забрана да напуска македонската територия, въпреки че здравословното ѝ състояние сериозно се влошаваше през последните месеци. Тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които болниците в Скопие не могат да ѝ осигурят. Забраната за напускане би трябвало да означава, че властите са иззели личните документи на Ива.

Съдът няколко пъти отказа да вдигне забраната въпреки политическата намеса от страна на България. Няколко наши партии, включително управляващата "Прогресивна България" и ГЕРБ, изпратиха свои представители на последните заседания по делото, но властите бяха непреклонни в решението да не позволят на Михайлова да напусне страната и дори назначиха охрана пред дома ѝ.

Въпреки това тя е успяла да влезе в България. "Минахме през границата с адвоката ми. Здравословното ми състояние се влоши. Той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта на македонските граничари и после българската показах на нашата граница", разказа Михайлова пред bTV. "Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“.

Не е ясно през кой ГКПП са минали Ива и адвокатът й Николай Димитров. Според него, македонските граничари са знаели кой минава, той е говорил с тях 20 минути. По думите им, граничарите им са оказали съдействие, а и двамата са имали алтернативен вариант за преминаване на границата. Нито МВнР на България, нито службите са знаели за плана, организиран от адвоката. "Ивка е под закрила на моята кантора. Никой не може да я арестува", каза адвоката Димитров пред bTV.

"Аз в България се чувствам в безопасност. В Северна Македония бях репресирана заради българския си произход и това беше една от причините да ме обвинят. Над 50 прегледа съм минала, имам нужда от лечение", добави Михайлова.

Ива Михайлова ще се лекува в "Пирогов", съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му тя ще бъде разпитана кога и как е пресякла границата и при нужда ще ѝ бъде осигурена охрана. Демерджиев също потвърди, че тя или адвокатът ѝ не са се свързали нито с МВР, нито с Външно министерство.

Президентът Илияна Йотова също бе изненадана от пристигането на Ива Михайлова в България: "Разбрах тази сутрин, след интервюто ми пред Би Ти Ви. Не са търсили съдействие от моя страна." Президентът бе категорична, че няма информация как Михайлова се е прибрала в България. И заяви, че ще се срещне с нея при първа възможност, дори да я оставят в болница. "Предстои да видим каква реакция ще има от страна на Северна Македония. Има още много неизяснени обстоятелства", коментира Йотова.

Адвокат Димитров призна, че действията им могат да представляват нарушение на наложените ограничения, но подчерта, че според него правото на лечение е било водещо при вземането на решението.

Делото срещу Михайлова се води в родния ѝ град Кочани. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена бяха наложени ограничения за напускане на страната.

Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. На въпрос дали възнамерява да се върне в Северна Македония за заседанието, тя отговори: „Делото продължава с мен или без мен. Ще видим как ще протече.“

Все още няма официална реакция от страна на РС Македония за пристигането на Михайлова в София. Медиите в Скопие също бяха изненадани от новината, те реагира със закъснение.