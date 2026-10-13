Скопие обяви Ива Михайлова за международно издирване

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова. Подписана е и заповед за международното издирване на младата жена. От Основния съд в Кочани поясняват, че са предприели действия по служебен път, след като са получили уведомление от местното ОВР (Отдел за вътрешни работи), за което незабавно е била информирана и прокуратурата. Македонската прокуратура поиска избягалата в България Ива Михайлова да бъде задържана заради опасност от укриване.

Външното министерство на Северна Македония връчи нота на българския посланик в Скопие Желязко Радуков заради случая с Ива Михайлова, която се озова в София, въпреки че има забрана да напуска страната.

На посланика е било предадено, че начинът, по който Ива Михайлова е посрещната в София, включително заявките за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

Същевременно е било подчертано, че подобно поведение представлява пряка намеса в правната система на Северна Македония. Националната принадлежност или притежаването на друго гражданство не трябва да служат като основание за освобождаване от отговорност пред компетентните институции, сочат властите в Северна Македония.

На посланика ни е било съобщено, че Министерството на външните работи и външната търговия на РС Македония ще предприеме съответните стъпки за информиране на международните институции, особено на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа.



РЕАКЦИИ:

Опозиционния в РС Македония СДСМ смята, че пристигането на Ива Михайлова в София е договорено от властта и затова иска оставката на министъра на вътрешните работи Панче Тошковски. Според партията „гражданите виждат какво е било договорено под масата, след като (министърът на външните работи и външната търговия Тимчо) Муцунски беше в София (миналата седмица)”. „Искаме отговорност за всички, които освободиха Ива Михайлова. Първата политическа отговорност трябва да понесе министър Тошковски. Искаме незабавната му оставка. Границата е решение както за престъпниците, така и за бегълците от правосъдието. Тошковски освободи Михайлова. Тя напусна страната".