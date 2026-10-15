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200 полицаи блокираха Буковлък срещу купуване на гласове

Полицията проверява адреси и коли в Плевенско, Кърджали и Сливенско

Днес, 12:47
На няколко места в страната полицията направи своеобразни КПП-тата за проверка на хора и коли
МВР
На няколко места в страната полицията направи своеобразни КПП-тата за проверка на хора и коли

Мащабна полицейска акция блокира село Буковлък. Близо 200 служители на МВР се включиха в операцията срещу изборната търговия и битовата престъпност в населеното място. Плевенското село се превърна в място, което полицията никога не пропуска за операции срещу купуване на гласове, без значение дали за задържане на лица или просто като профилактика.

От полицията отчитат, че сигналите си значително по-малък от предишните избори. Екипите на МВР в цяла Плевенска област проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. На ключови точки са изградени контролно-пропускателни пунктове, съобщава БТА.

В Кърджали полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипите са разположени на осем локации на пътните артерии с по-интензивно движение. За подготовка на купуване на гласове има един подаден сигнал. Паричната сума все още не е установена. Материалите по случая са подадени на прокуратурата.

Специализирана операция се проведе и в Сливенска област. Извършени са проверки на хора, превозни средства, търговски обекти и други.

Ден по-рано МВР се похвали със специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и битовата престъпност и на територията на област Варна. В хода й, служителите на ОДМВР– Варна са проверили близо 700 души, над 720 автомобила и 85 адреса, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. Съставени са 130 акта за установяване на административни нарушения по Закона за движение по пътищата, както и 49 предупредителни протокола по чл.65 от Закона за МВР. По случаите са образувани шест досъдебни и пет бързи производства, регистрираните престъпления до момента са 13.

Бе задържан мъж от криминалния контингент в областта, който е установен, като извършител на 58 престъпления. От допълнителна справка става ясно, че той е изтърпял 5 пъти наказанието „лишаване от свобода“, като за последното е освободен преди два месеца. Мъжът има 30 криминалистически регистрации – за грабежи, кражби, наркотици, и др., по които има повдигнати обвинения.

Преди две седмици МВР обяви вяло купуване на гласове в цялата страна. Веднага след това  Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров, отправи остра критика към управляващите за пасивността им срещу вървящата в момента изборна търговия. Бившият главен секретар на МВР не даде конкретни примери, но подчерта, че нарушенията били в "колосални размери". Той изтъкна също, че 16 дни преди изборите до момента няма изнесена информация за установени нередности.

"16 дни преди априлските избори, когато бях главен секретар, вече имахме 170 задържани за изборни нарушения. А сега? Остават 16 дни и нищо! Отлично знаете какво и в какви колосални размери се случва в момента в цялата страна! Ако ви трябва помощ, кажете си - пак можем да ви покажем как се прави, този път и отвън", написа Кандев в профила си във "Фейсбук".

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