Отпада едно от безумията за личните карти с чип

Новите лични карти имат чип, ама той още не може да се използва

И парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация одобри на първо четене удостоверенията за електронна идентичност да са безплатни. Тези промени в Закона за електронната идентификация вече получиха единодушна подкрепа на първо четене и в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Проектът премахва не само таксата за издаване на електронна идентичност, но и плащането за проверките при използването ѝ.

Законопроектът бе внесен в края на август от депутата от „Прогресивна България“ и бивш главен секретар на МВР Петър Тодоров и група народни представители.

Сегашният Закон за електронната идентификация предвижда възможност да се събира такса за издаването на удостоверение за електронна идентичност. Вносителите предлагат тя да отпадне. Проектът премахва и възможността държавата да събира такси за определени проверки на електронната идентичност, когато те се правят във връзка с публични услуги.

Аргументът е, че електронната идентичност не трябва да се разглежда като още една административна услуга, от която държавата да събира приходи, а като базова цифрова инфраструктура – нещо, необходимо, за да може изобщо да се използва електронната държава.

Новите лични карти с чип - хубава работа, ама българска Когато преди точно 25 години България, чрез своето вътрешно министерство и след многомилионна обществена поръчка, направи повсеместна подмяна на документите за самоличност - лични карти, международни паспорти, шофьорски книжи, всичко мина под знамето на международните

Промените идват на фона на продължилото с години изграждане на националната система за електронна идентификация и опитите повече административни услуги да бъдат преместени изцяло онлайн. Основната теза на вносителите е, че ако електронната идентичност трябва да бъде входът към тези услуги, самият достъп до нея не бива да създава допълнителна финансова бариера.

Тодоров аргументира предложението именно с риска таксите да ограничат практическото използване на националната схема. По думите му целта ѝ е да осигури надежден и широко достъпен начин за доказване на самоличност в електронна среда, а не да генерира приходи.

Удостоверенията за електронна идентичност е предвидено да се издават и записват върху електронния носител на информация в документите за самоличност, повече известен като чипа в личните карти. Този чип имат новите лични карти. Към момента обаче МВР не ги е задействала. Удостоверенията за електронна идентичност е предвидено да могат да се използват при отношения с държавата - например с данъчни, социални служби. Става въпрос за нещо различно от пиковете на НАП или ДОПК. Въпросните бъдещи удостоверения е предвидено да са много по-масово използвани.

Зад понятието „електронна идентификация“ стои идеята човек да може да докаже кой е в интернет така все едно показва личната си карта на гише. Това е основата, върху която би трябвало да се ползват повече държавни услуги дистанционно – без отделни регистрации, посещение на администрация или различен начин за идентификация пред всяка институция.

Официалното определение е, че електронната идентификация позволява сигурно установяване и проверка на самоличността от разстояние при общуването между граждани, бизнес и публични институции. Тя не е същото като електронния подпис – електронната идентификация доказва кой си, докато подписът служи за подписване на документи и изявления.