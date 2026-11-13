ПБ оттегля скандалните промени за личните асистенти

След четири дни инатене и груби изявления срещу опозицията, “Прогресивна България” оттегля скандалните промени в закона за личната помощ.

Новината стана известна на среща на майки с министрите на финансите Гълъб Донев и на социалната политика Наталия Ефремова. На нея са били и част от вносителите, както и Мая Манолова, с чието дейно участие преди осем години беше написан този закон.

Депутатът Мария Тодорова от ПБ, чието име стои на първо място сред вносителите, обяви след срещата, че предстои широко обществено обсъждане по темата, така че да се постигне най-добрият баланс по отношение на законовите условия, засягащи трудовите договори на майките на деца с увреждания и личните асистенти, които се грижат за възрастни хора. Това е много различно послание от вчерашния нервен брифинг в парламента, на който управляващите обявиха, че ще пратят МВР да търси фалшиви ТЕЛК и отказваха да отстъпят.

По думите на Нели Димитрова от "Системата ни убива" е постигнато съгласие с Гълъб Донев за оттеглянето на закона в настоящия му вид. "Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка без широко обществено обсъждане и съгласие за каквито и да било промени. Той е чувствителен, той е на майките, но и е на хората с увреждания", каза тя, цитирана от БТА.

Представителите на майките са категорични, че не са готови на никакви отстъпки. „Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане”, каза Десислава Стефанова, цитирана от Нова тв.

Какво се случи по-рано

Днешната развръзка идва, след като във вторник по тъмна доба ПБ пусна скандални промени в закона за личната помощ, с които замразява заплащането на личните асистенти, отнема им част от осигуровките и добавката за клас.

Управляващите очевидно се надяваха да финтират всякаква съпротива срещу промените, защото ги внесоха директно в парламента през свои депутати, с което елиминираха общественото обсъждане. Избухналото недоволство обаче и мобилизацията на цялата опозиция направиха невъзможно приемането на закона в този му вид.

Въпреки единодушието на майките на деца с тежки увреждания, ПБ направи в последните дни скандала още по-голям с недопустими нападки към опозицията, твърдения, че всичко е лъжа и даже обещания парите да се увеличат. За оттегляне на законопроекта не отваряха и дума, като едва днес заговориха за дебати със засегнатите и промени, но между първо и второ четене, когато е нередно философията на проекта да се променя.