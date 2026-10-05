Алфа Рисърч: Йотова/Вълчев водят с 18,4% пред Гюров/Кандев

Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с 18,4% пред двойката Андрей Гюров - Георги Кандев. Това показват данните от изследване на "Алфа Рисърч", представено днес от Боряна Димитрова в ефира на bTV.

Електоралните нагласи сред твърдо решилите да гласуват дават 44,5% на Йотова/Вълчев, Гюров/Кандев вземат 26,1%. "Това е добра позиция, имайки предвид и исторически сравнявайки кандидатите в този спектър. Тази подкрепа говори за сериозен потенциал", коментира Димитрова данните на Гюров и Кандев.

Трети остават кандидатите на "Възраждане" - лидерът на партията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин - 10,5%. "Това е почти единствената от ключовите играчи, които застанаха с партийна кандидатура. Тук целта е утвърждаване на партията след парламентарните избори", уточни Димитрова и обясни, че тази двойка "дърпа от разочарованите и част от симпатизантите на "Прогресивна България", които се оттеглят".

Миналата седмица и социологическо проучване на "Маркет Линкс" показа голяма преднина за Йотова - 41,4% пред 21,9% за Гюров. Това проучване даваше 6,4% на Костадинов.

Изследването на "Алфа Рисърч" обръща внимание на гласоподавателите на ГЕРБ и ДПС, които не издигнаха кандидати. "Почти половината и от двете партии заявяват, че няма да гласуват", посочи Димитрова. При симпатизантите на ГЕРБ, които ще гласуват, 20-25% избират Гюров/Кандев, двойно по-малко избират Йотова и още два пъти по-малко Костадинов. "Тук е ясно, че има идеологически прегради", каза Димитрова. При ДПС е по-различна траекторията. Там отдават предпочитанията си на Йотова/Вълчев.

"Ако ръководството на тези партии, които имат силна дисциплина и структури, призоват, това може да окаже влияние. Ако имаме по-ясно заявена съвет, директива, послание да гласуват, това може да доведе до изненади", допълни Димитрова.

62,6% от анкетираните смятат, че водещите кандидати трябва да отидат да дебат преди първия тур на изборите.

Колкото до избирателната активност, според "Алфа Рисърч" тя се очертава по-ниска от парламентарните избори - около 37%, което означава и сигурен балотаж.

"Възможно е да се промени в рамките на кампанията, но не очакваме толкова голяма мобилизация", каза Димитрова. Сред тези, които не искат да гласуват, доминира разочарованието от всички политици, и тези, които смятат, че няма кой да ги представлява.

Изследването на "Алфа Рисърч" е проведено в периода 24 септември - 1 октомври. Реализирано е със собствени средства сред 1000 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю по домовете.