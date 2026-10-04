Гърция задържа Юлиян Янков - Картофа

Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, е задържан в Гърция по искане на българското Министерство на вътрешните работи. Гръцките власти са реагирали незабавно на сигнала, като Янков е задържан и отведен в арест, гласи официалната информация.

Янков се е предал сам на властите в Халкидики, Гърция.

“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвокатът му Паолина Рупчина.

Юлиян Янков беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар на МВР беше Георги Кандев. Това се случи след акция в обекти, свързани с Янков. Кандев заведе дело за клевета срещу Янков. Кандев твърди в тъжбата си, че Картофа му е приписал неизвършени престъпления. В началото на юли популярен ютюбър пусна интервю с Картофа, който твърди, че е давал подкуп на Кандев. По-късно Кандев обяви, че е бил заплашван от Янков.

През юни тази година по искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков, който е привлечен като обвиняем за кражби на 12 моторни превозни средства – пет леки автомобила, шест товарни автомобила и едно ремарке.

