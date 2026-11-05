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НОИ спира пенсията в чужбина без декларация "жив съм"

Сроковете и начинът на подаване на формуляра зависят от държавата на пребиваване

Днес, 06:42
Декларирането е задължително, но сроковете зависят от държавата, в която пенсионерът пребивава.
Декларирането е задължително, но сроковете зависят от държавата, в която пенсионерът пребивава.

Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да подадат  т.нар. "декларация живот", ако искат да си получават парите и догодина. Без такава декларация изплащането бъде спряно, предупреди Националният осигурителен институт.

Изискването важи за всеки пенсионер зад граница - независимо в коя точка на планетата пребивава. Има обаче някои разлики в декларирането според това дали човек живее някъде в ЕС или извън съюза.

За живеещите в "трета страна", тоест не в ЕС, срокът за подаване на декларацията е до 31 декември, като пенсионерът трябва да докаже, че е жив, като се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Декларациите могат да бъдат изтеглени от рубрика „Формуляри“/„Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.

За пребиваващите в държави от ЕС (без Германия) се прилагат общите европейски регламенти, като важат срокове, определени за подаване на декларацията в съответната страна. Същото важи за българи с настоящ в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария или Великобритания, а също и в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис.

Ако пенсията се изплаща по лична сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или чрез техен клон на българска територия,  декларация се подава веднъж в годината, като е необходимо да бъде заверена между 1 ноември и 31 декември. Ако парите се получават ежемесечно по сметка в чужбина, пенсионерът трябва да подава декларация на всеки 3 месеца. Ако пенсията се изплаща на периоди, различни от 1 месец, трябва да се подава декларация за всеки период.

Двуезични образци на декларациите са достъпни на интернет страницата на НОИ в рубриката „Формуляри“, „Формуляри и образци по регламенти и международни договори“.

Хората, които получават пари по реда на двустранното споразумение за изплащане на български пенсии в Турция (чрез турския осигурителен институт – SGK), трябва да представят „декларация живот“ в НОИ два пъти годишно – през януари и юли. Документът може да бъде изтеглен от интернет страницата на НОИ в рубрика „Формуляри“, „Образци на декларации за продължаване получаването на българска пенсия по международен договор/европейски регламент“.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път чрез Услуга 52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България“, достъпна с КЕП или ПИК на НОИ на Единния портал за електронни услуги на институцията.

 

Съвет

Пропускането на срока за деклариране не е фатално. Правото на пенсия се възстановява след подаване на документа по надлежния ред. От НОИ съветват пенсионерите, живеещи в чужбина, да внимават за сроковете и да не чакат последния момент - особено ако декларацията трябва да бъде заверена от официален орган, преди да бъде изпратена в България. 

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