Патриархът прекъснал литургия заради освирквания срещу Митрофанова

Патриарх Даниил е прекъснал литургията си в столичния храм "Св. Неделя" заради освирквания и протести срещу присъстващата в черквата руска посланичка Елеонора Митрофанова. Това съобщи специализираният сайт "ХристиянствоБГ". Според изданието в храма е имало много хора и заради литургията, но най-вече заради чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица, която е в София от няколко дни.

За напрежение в храма разказа и Би Ти Ви в репортаж.. Според медията опашката от чакащи да влязат в храма е била голяма и се е наложило патриархът да моли за търпение. "ХристиянствоБГ" твърди, че вътре са се чули скандирания "Тук не е Москва" и освирквания.

Изгониха посланик Митрофанова от "Изкуството да си непослушна" Тази вечер при откриването на изложбата "Изкуството да си непослушна" в "Квадрат 500" публиката, като видя руската посланичка Елеонора Митрофанова, започна спонтанно да скандира "Тук не е Москва". Митрофанова се зачуди как да реагира и напусна галерията.

Митрофанова е била в компанията на лидера на АБВ Румен Петков. Това се разбира от информация на БТА. В нея партията на Петков разказва оптимистична версия на случилото се. "Огромният интерес и стремежът на хората да достигнат до иконата на моменти доведоха и до напрежение между част от присъстващите. Това обаче не помрачи духовното значение на събитието и силната вяра, събрала толкова много хора на едно място в и извън храма. На светата литургия присъства и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова, която беше посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни", се твърди в съобщението на АБВ.

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През март м.г. Митрофанова бе прогонена от изложба в Националната галерия "Квадрат 500". При пристиганетото й в залата тогава част от присъстващите започнаха да скандират "Тук не е Москва" и "Слава на Украйна".