Новият спецпрокурор отказа да разследва Сарафов

Янкулов иска Съдът на ЕС да се произнесе за вечния мандат на и.ф. главен прокурор

25 Март 2026Обновена
Преди дни пресцентърът на прокуратурата съобщи, че Сарафов се е видял с президента на Евроджъст Михаел Шмид, докато е участвал в 20-ия Консултативен форум на главните прокурори от ЕС. Освен това приел покана да гостува на унгарския главен прокурор през месец май.
Преди дни пресцентърът на прокуратурата съобщи, че Сарафов се е видял с президента на Евроджъст Михаел Шмид, докато е участвал в 20-ия Консултативен форум на главните прокурори от ЕС. Освен това приел покана да гостува на унгарския главен прокурор през месец май.

Антон Урумов - новият специален прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници, вече е постановил първи отказ да бъде проверен сигнал срещу Борислав Сарафов, който продължава да се представя за главен прокурор. "Сега" се запозна с акта на Урумов, който всъщност е оформен като писмо до подателя на сигнала и няма точно форма на прокурорски акт.

Във въпросния сигнал се твърди, че Сарафов е извършил престъпление по служба, както и престъпление срещу правосъдието.

Урумов обаче смята, че сигнал с идентично съдържание вече е бил разгледан от предишния ад хок прокурор Даниела Талева, която е постановила и отказ да разследва, потвърден от две съдебни инстанции. Първият сигнал обаче е подаден през август миналата година, а вторият е от януари тази година, като в него се сочат действия на Сарафов след август 2025 г. Според Урумов обаче във втория сигнал няма нови данни.

В сигнала се настоява, че след като на 18 септември м.г. Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че правомощията на Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор се прекратяват по силата на закона след 21 юли 2025 г., редица негови действия като главен прокурор са престъпления.

Законът за съдебната власт регламентира, че изпълняващият функциите главен прокурор трябва да се подменя на всеки 6 месеца. Сарафов заема поста от юни 2023 г., но шестте месеца от влизането в сила на правилото за Сарафов изтекоха на 21 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче прие, че Сарафов е заварено положение, законът не важи за него, а за следващия изпълняващ функциите, а наскоро отказа да разгледа предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов и.ф.

В сигнала срещу Сарафов се дава за пример как на 3 октомври, след като се разбра за становището на ВКС за мандата, на сайта на прокуратурата беше публикувано изявление, че ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели, манипулира се общественото мнение, показва се двоен стандарт, преследват се политически цели.

10 дни по-късно Сарафов поиска отвода на съдията Мирослава Тодорова, която трябваше да се произнесе по преписка, свързана с него.

През ноември пък поиска от "джуркането" за нов специален прокурор да бъдат изключени всички членове на Съюза на съдиите в България.

Подателят му настояваше новият специален прокурор да изиска информация от Сарафов, която той самият предостави на Съдийската колегия на ВСС - за преписките срещу съдии, използваните специални разузнавателни средства по оперативни разработки, както и дали сред тези съдии има такива, които са в списъка на магистрати, от които да се изтегли следващият специален прокурор.

Искат се и преписките, свързани с мрежите за влияние на Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса. Според подателя на сигнала точно с тези производства Сарафов контролира съдии и прокурори.

Ако се окаже, че спецпрокурорът Урумов фигурира в която и да е от тези преписки, това е "кардинално, безусловно основание за отвод", пише още в сигнала. Урумов отговаря, че основания за отвод няма. Не става ясно правил ли е някаква проверка, за да го твърди.

"Уведомителното писмо" на Урумов вече е обжалвано пред Софийския градски съд.

Министър Янкулов иска въпросът за вечния мандат на Сарафов да се реши от Съда на ЕС

С жалбата си до Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ функциите главен прокурор, различен от Борислав Сарафов, Янкулов има изрично искане въпросът да бъде отнесен за решаване до Съда в Люксембург.

"Доводите на членовете на прокурорската колегия, че преди вече близо три години, през юни 2023 г., са назначили със стабилен административен акт Борислав Сарафов за изпълняващ длъжността главен прокурор до избор на титуляр и този въпрос не може да бъде преразгледан, освен на изрични законови основания, превръща временната длъжност в постоянна, без ясно определен срок за заемане. Такава длъжност обаче не може да съществува в една правова държава, в която се спазва принципът на мандатност при упражняване на публичните функции", пише Янкулов.

Министърът на правосъдието очаква разглеждане на делото в кратък срок предвид важността на въпроса за правилното функциониране на държавата, се казва в съобщението на Министерството на правосъдието. Цялата жалба на Янкулов до ВАС може да прочетете тук.

