Сарафов не признава върховния съд и си остава главен прокурор

Борислав Сарафов няма никакво намерение да се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор въпреки двете отсъждания на Върховния касационен съд от вчера, че по закон той не е временен шеф на държавното обвинение след 21 юли т.г.

Това се разбра от позиция на прокуратурата, огласена днес на сайта ѝ. Нещо повече - прокуратурата приема съобщението на върховния съд за "поредно действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт" и манипулиране на общественото мнение, а зам.-председателката на съда Лада Паунова е обвинена, че има двоен стандарт по отношение на Сарафов - веднъж го приемала за и.ф. главен прокурор, като разпределя сигналите за престъпления на главния и заместниците му към спецпрокура, а после не го приема за главен прокурор, когато се произнасяла по негови искания за възобновяване на дела.

С позицията, която макар и анонимна, очевидно е под диктовката на Сарафов, се напада върховният съд, който не се бил ангажирал да защити съдиите по дела от обществен интерес, които били нападани през последните месеци.

Сарафов обяснява, че до апелативните съдилища са подадени 19 искания за възобновяване на дела след 21 юли и всички те били допуснати до разглеждане. Представящият се за главен прокурор явно пропуска, че върховният съд стои по-високо от апелативните и ако има противоречива практика "надолу", то висшата инстанция е категорична - след 21 юли той няма правомощия на главен прокурор.

Според Сарафов "информационната бележка" на ВКС не поражда правни последици по отношение на валиден административен акт - решението на Прокурорската колегия на ВСС, с което той е определен за и.ф. главен прокурор.

"С действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система", продължава позицията и прави внушение, че потърпевши от това са гражданите, които са пострадали от престъпления.

Съобщението на съда е определено още като "жалък опит за дискредитиране на българската прокуратура в международен план", тъй като се случвало докато Сарафов е на среща на главните прокурори в Хага и му предстои да домакинства среща на прокурори от Югоизточна Европа.

ПОЛИТИЦИТЕ

Борислав Сарафов е законен и.ф. главен прокурор. Това е тезата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, стана ясно от негово изказване в парламентарните кулоари.

На 21 юли всъщност изтекоха шестте месеца, които законът позволява някой да е изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд. Въпросните промени в Закона за съдебната власт бяха приети точно, за да регламентират, че никой няма да е вечно на тази временна позиция. Сарафов всъщност е и.ф. от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на законовите промени. Това обяснява и Върховният касационен съд в актовете си по две дела. Отделно цялата Наказателна колегия на Върховния касационен съд е на същото становище - Сарафов не е главен прокурор.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче настоява, че законът не действа за Сарафов, защото той бил заварено положение, а от следващия и.ф. Преди дни това становище беше препотвърдено.

"Не коментирам съдиите и прокурорите. Те са независими. Така са преценили, така са казали", каза още лидерът на ГЕРБ, цитиран от БГНЕС. Борисов отбеляза, че народните представители от опозицията не искат да се регистрират в пленарна зала за кворум и го правят чак на третия път, "за да вземат надницата", "камо ли да съберем 160 гласа за избор на членове на ВСС". Мандатът на този ВСС изтече през октомври 2022 г. С последните промени в съдебния закон беше регламентирано и че съвет с изтекъл мандат не може да проведе избор за главен прокурор и за председател на върховен съд.

Любопитна подробност е, че лидерът на ДПС - Ново начало, санкционираният от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски, който има мнение и коментар по всякакви теми, мълчи за Сарафов.

След решението на ВКС, главен прокурор няма. Това е безпрецедентна криза в съдебната власт. И са нужни най-малко следните неща:



1) Министърът на правосъдието да спре да се снишава и да свика пленума на Висшия съдебен съвет за обсъждане на този въпрос и намиране на решение



2)… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) 3 октомври 2025 г.

Лидерът на ПП Асен Василев пък се изрази образно, че "в момента г-н Сарафов е в ролята на клошар, който харчи 1 милиард лева на година за прокуратурата". "България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите, което означава, че в момента прокурорите не могат да получават заплатите си. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, подписано след 21 юли от господин Сарафов, е незаконно", каза Василев в кулоарите на парламента, цитиран от Нова тв.

Той допълни, че ПП ще сезират Агенцията за държавна финансова инспекция, Софийската градска прокуратура и прокурора, който разследва главния прокурор. "Това е все едно вие да влезете в прокуратурата, да кажете "Аз съм главен прокурор, ще определя кой какви бонуси има" и да разпишете фишовете на прокурорите. Това ни каза съдът", заяви Асен Василев.

От ДБ пък искат министърът на правосъдието да спре да се снишава и да свика пленума на Висшия съдебен съвет за обсъждане на този въпрос и намиране на решение. Според тях министърът на правосъдието трябва да оспори решенията на прокурорската колегия пред съответния съд, поради тяхната нищожност. А трайното решение е да бъде избран нов Висш съдебен съвет, но по нови правила.

Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец? Гражданин се среща с официални лица и се представя за и. ф. главен прокурор. Така се пошегува преди няколко дни във Фейсбук бившият прокурор Андрей Янкулов. Колко да е шега обаче? Борислав Сарафов трябваше да престане да е изпълняващ функциите главен прокурор на 21 юли.

КАЗИОННО

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ), която на практика лятото беше превзета от Сарафов, също излезе със становище в негова защита. Според гилдийната организация, нормата от закона била неясна и ако искал парламентът, да я тълкувал. Дотогава обаче прокуратурата имала нужда от стабилност и от Сарафов.

АПБ припомня, че той тъкмо участва в срещата на главните прокурори от ЕС, а в понеделник му предстои да е домакин на главните прокурори от Балканите.

Според АПБ публичните внушения, че Сарафов не е главен прокурор "създават риск от правен хаос, затрудняват наказателното правораздаване и уронват общественото доверие". Внушения, че с актовете на ВКС се накърняват права на жертвите на престъпления бяха направени и снощи в позиция на прокуратурата, дадена само на БНТ и непубликувана на сайта на институцията.

Екимджиев: Актовете на Сарафов след 21 юли са невалидни, защото са подписани от самозванец

Вече се чуха и мнения, че актовете на ВКС си се отнасяли само за конкретните дела, а не и по принцип. Много юристи обаче са на мнение, че постановеното от ВКС е меродавно.

"Понеже се наговориха много академични глупости как двете разпореждания на ВКС едва ли не нямат никакво значение освен по конкретните дела по исканията на Сарафов за възобновяване, бих припомнил, че съгласно Конституцията живеем в правова държава с върховенство на закона. След като не кой да е съд, а ВКС е приел с необжалваем акт, че Сарафов не е и.ф. главен прокурор, всички трябва да се съобразяват с това решение", коментира пред "Сега" адвокат Михаил Екимджиев. "Противното на моята теза е чалга мантрата "всеки си преценя", която ни внушават прокурори, политици и "конституционалисти", убеден е той.

Юристът обясни, че един и същ факт - че Сарафов не е изпълняващ функциите главен прокурор, след актовете на ВКС, които го установяват, не може да бъде пререшаван от никого и по никакъв повод, при същата правна рамка и без промяна на фактическия контекст. "Естеството на този факт е такова, че установяването му не зависи от свидетелски показания, документи или експертни заключения, които могат да бъдат различни пред различни съдебни състави, а от тълкуване на ясен закон, което е изключителен прерогатив на съда, а не на прокурори и на Бойко Борисов", допълни Екимджиев.

За него няма никакво съмнение, че всички актове на Сарафов след 21 юли 2025 г., в които се е подписал като и.ф., са подписани "от един самозванец и са юридически невалидни".

Колкото до проверката, висяща при Талева, че Сарафов узурпира властта, Екимджиев обясни, че ад хок прокурорът трябва да се съобрази с актовете на ВКС, но Сарафов вероятно ще се измъкне от отговорност с аргумента, че няма умисъл, защото "въшките" от ВСС са му дали привидно основание ("Ти знаеш, че са малко въшки", казва членът на ВСС Йордан Стоев в записан разговор с тогавашния главен прокурор Иван Гешев по адрес на останалите си колеги.). А самата Прокурорска колегия не носи отговорност за колективните си решения. "Иначе поведение им е престъпно, защото съзнателно не изпълняват закона. След като и сега продължават да не се съобразяват с решението на ВКС, това е траен престъпен умисъл", заключи Екимджиев.

Според него Сарафов може да бъде изваден от поста си само с граждански натиск.