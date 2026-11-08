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Пета година съдия държи на трупчета дело от сагата "Топлофикация"

Присъдата за пране на пари на Валентин Димитров беше четена през 2022 г., но мотиви още няма

Днес, 06:14
Архивен кадър на съдия Петя Крънчева от 2012 г., когато делото "Топлофикация" беше още в зората си.
Архив СЕГА
Архивен кадър на съдия Петя Крънчева от 2012 г., когато делото "Топлофикация" беше още в зората си.

Колко време отнема да бъдат написани мотивите към присъда за пране на пари? На съдия Петя Крънчева явно и 4 години са ѝ малко. През август 2022 г., след 13 години процес само на първа инстанция, тя призна бившия шеф на столичната "Топлофикация" Валентин Димитров за виновен по делото за пране на пари и го осъди на 7 години затвор и глоба от 20 000 лева.

Все още обаче съдия мотивите към присъдата не са написани. Без мотиви делото не може да се придвижи по инстанциите. От електронните регистри се вижда, че прокуратурата от време на време пита градския съд защо делото още не е пратено в апелативния и получава един и същи отговор - мотивите към присъдата все още са в процес на изготвяне. За случая преди дни напомни "Лекс". "Сега" зададе въпроси по темата до съда. От там увериха, че мотивите са в процес на изготвяне и се очаква да бъдат обявени съвсем скоро. Както и че на съдия Крънчева е осигурена подкрепа от съдебен помощник в работата, за да може да се съсредоточи върху мотивите, които се очаква да се простират на няколкостотин страници.

Давността за пране на пари е 22 години и половина, но тъй като Димитров е обвинен за престъпления в периода 1999 - 2006 г., преследването на най-старите престъпления започна да се погасява по давност още през 2021 г. 

НПК казва, че мотивите могат да бъдат изготвени и след обявяване на присъдата, но не по-късно от 15 дни. Като за сложните дела максималният срок е 60 дни. Тези срокове обаче са инструктивни, а не задължителни за съда. "Действително срокът надвишава инструктивния, но събраният доказателствен материал по делото е стотици томове, което обуславя и по-дълъг срок за изготвяне на мотиви. Освен това съдията правораздава и по много други дела, някои от които не по-малко тежки и обемни", коментираха за "Сега" от съда преди година.

Този обвинителен акт срещу Димитров беше внесен през септември 2009 г. Прокуратурата твърди, че той е изпрал 10 млн. лв. от данъчни престъпления. Димитров беше подсъдим заедно с майка си, но тя почина и не дочака да чуе присъда.

Бившият шеф на "Топлофикация" беше шумно арестуван през 2006 г. Срещу бяха внесени няколко дела. На три инстанции той получи присъда от 3 години за безстопанственост, която междувременно изтърпя. През 2018 г. Димитров беше окончателно оправдан за валутни престъпления. През февруари 2023 г. той беше окончателно оправдан и по делото за присвояване на 4,5 млн. лева от "Топлофикация", като върховният съд забави произнасянето си близо 2 години.

За делото за пране на пари е известно, че е внесено със 731 тома доказателства. По него имаше поръчки за оказване на правна помощ от чужбина, както и над 30 експертизи.

Валентин Димиров, който лопучи прякора Топлото, в съда. 2014 г.
БГНЕС Валентин Димиров, който лопучи прякора Топлото, в съда. 2014 г.
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