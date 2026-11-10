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Съдът върна за преразглеждане казус на Теодора Георгиева срещу Сарафов

10 Ноем. 2026
29.05.2024 г. И.ф. главен прокурор тогава Борислав Сарафов с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши (вече бивш) и Теодора Георгиева, също бивш представител на България в Европейската прокуратура.
ПРБ - пресцентър
29.05.2024 г. И.ф. главен прокурор тогава Борислав Сарафов с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши (вече бивш) и Теодора Георгиева, също бивш представител на България в Европейската прокуратура.

Софийският апелативен съд върна за преразглеждане на долната инстанция жалба на бившата европейска прокурорка Теодора Георгиева срещу отказа на спецпрокурора Антон Урумов да разследва бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по неин сигнал.

Новината беше първо съобщена от "24 часа", но "Сега" се запозна с актовете на двете съдилища.

В сигнала си до спецпрокурора за разследване на главния прокурор, по който е образувано разследването, Георгиева разказва историята на делото "Чирен", по което работи европейската прокуратура, и как това съвпада по време с отправяни ѝ предупреждения и излизане на видеозаписи в интернет пространството. Твърди също, че Борислав Сарафов и градската прокурорка Емилия Русинова са се разправяли институционално с нея. Настоява, че Сарафов е извършил умишлено длъжностно престъпление, като е разпространил пред ифициални делегати от европрокуратурата клевети, че срещу нея има доказателства за получавани подкупи. Настоява, че националните прокурори, с незаконните си действия в рамките на административната процедура пред европейската прокуратура и бездействието по повод изнесените от нея данни за заплахи, създали среда на репресия срещу нея в качеството ѝ на европейски прокурор, за да прикрият политическа корупция. Претендира изясняване на срещите в ресторанта "Осемте джуджета"; използването на специални технически средства; манипулиране и унищожаване на записи; причините за смъртта на майка ѝ и връзката с нейната работа и т.н. 

Спецпрокурорът Урумов прекратява разследването. Това му действие по закон подлежи на служебен контрол и затова постановлението е прегледано от съдия Снежина Колева от Софийския градски съд. Тя приема, че Урумов правилно е прекратил разследването. Накрая в определението си записва, че този неин акт може да се обжалва само от Урумов. Теодора Георгиева обаче обжалва. И Софийският апелативен съд (в състав Камен Иванов, Величка Цанова, Атанас Ст. Атанасов) връща казуса отново в полето на първата инстанция. Съдиите откриват проблем в това, че Георгиева не е била уведомена от спецпрокурора за прекратяването на разследването. И затова не е успяла да защити адектно правата си. Също така апелативният съд сочи, че градският съд не се е произнесъл дали Георгиева има процесуално качество на пострадал. Затова и преписката е върната на друг състав на градски съд, за да бъдат отстранени посочените пропуски.

8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
Мафията може да бъде разследвана успешно само със съдействието на вътрешни хора. Това е азбучна истина. Дали сме свидетели на такива процеси в България в последните седмици, част от които става и евпрокурорката Теодора Георгиева?
СЕГА
11 Март 2026

 

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