ВСС ще пита Кьовеши за морала на Теодора Георгиева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по молбата на бившата европейска прокурорка Теодора Георгиева да бъде възстановена като съдия в Административен съд София-град.

Преди да вземат решение по въпроса, кадровиците единодушно решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка за наличието на етични и нравствени качества на Георгиева, предаде "Лекс".

Мандатът на Георгиева изтече на 28 юли. Малко преди това тя беше наказана от европейската прокуратура с порицание, след като повече от година беше отстранена от длъжност заради висящо дисциплинарно производство. Тази ситуация е безпрецедентна в кратката история на европейската прокуратура. Междувременно се разбра и че Георгиева е посещавала офиса на лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото в едноименното заведение.

На заседанието днес Вероника Имова заяви, че законът е ясен и ВСС няма право на преценка при разглеждането на молбите за възстановяване. "Животът обаче не се движи паралелно с правото и по тази причина да попитам не следва ли да имаме една представа какъв е моралният облик на този магистрат", допълни тя. Имова посочи още, че съветът не е информиран за развилото се пред Европейската прокуратура дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева. Тя припомни, че е имало отрицателни оценки за представянето на Георгиева като европрокурор, като нейното представяне се е отразило негативно върху общия облик, доверие и уважение към съдебната система у нас.

"Ясно ми е, че колегата е освободена като европейски прокурор поради изтекъл мандат. Но това петно, което стои в нейната професионална дейност като европейски прокурор, който беше отстранен повече от година, ми се струва, че не може да не занимае ВСС преди да вземе окончателно решение. Поне този въпрос да се обсъди, защото действително законът е императивен. Но в редица случаи забелязваме, че законът и моралът не вървят заедно“, каза още Вероника Имова.

Към тази позиция се присъединиха също Драгомир Кояджиков и представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

През 2007 г., когато Делян Пеевски беше уволнен като зам.-министър на бедствията и авариите в кабинета на Сергей Станишев и поиска да се върне като следовател, Висшият съдебен съвет първо му отказа с аргумента, че щом няма морал за зам.-министър, не може да е и магистрат, но Върховният административен съд нареди той да бъде възстановен в системата.

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