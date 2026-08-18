Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ВСС ще пита Кьовеши за морала на Теодора Георгиева

Съдийската колегия ще чака дисциплинарната преписка срещу бившата европрокурорка, преди да я върне като съдия

Днес, 12:38
Теодора Георгиева
Министерство на правосъдието
Теодора Георгиева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по молбата на бившата европейска прокурорка Теодора Георгиева да бъде възстановена като съдия в Административен съд София-град.

Преди да вземат решение по въпроса, кадровиците единодушно решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка за наличието на етични и нравствени качества на Георгиева, предаде "Лекс".

Мандатът на Георгиева изтече на 28 юли. Малко преди това тя беше наказана от европейската прокуратура с порицание, след като повече от година беше отстранена от длъжност заради висящо дисциплинарно производство. Тази ситуация е безпрецедентна в кратката история на европейската прокуратура. Междувременно се разбра и че Георгиева е посещавала офиса на лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото в едноименното заведение.

На заседанието днес Вероника Имова заяви, че законът е ясен и ВСС няма право на преценка при разглеждането на молбите за възстановяване. "Животът обаче не се движи паралелно с правото и по тази причина да попитам не следва ли да имаме една представа какъв е моралният облик на този магистрат", допълни тя. Имова посочи още, че съветът не е информиран за развилото се пред Европейската прокуратура дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева. Тя припомни, че е имало отрицателни оценки за представянето на Георгиева като европрокурор, като нейното представяне се е отразило негативно върху общия облик, доверие и уважение към съдебната система у нас.

"Ясно ми е, че колегата е освободена като европейски прокурор поради изтекъл мандат. Но това петно, което стои в нейната професионална дейност като европейски прокурор, който беше отстранен повече от година, ми се струва, че не може да не занимае ВСС преди да вземе окончателно решение. Поне този въпрос да се обсъди, защото действително законът е императивен. Но в редица случаи забелязваме, че законът и моралът не вървят заедно“, каза още Вероника Имова.

Към тази позиция се присъединиха също Драгомир Кояджиков и представляващият ВСС Боян Магдалинчев.

През 2007 г., когато Делян Пеевски беше уволнен като зам.-министър на бедствията и авариите в кабинета на Сергей Станишев и поиска да се върне като следовател, Висшият съдебен съвет първо му отказа с аргумента, че щом няма морал за зам.-министър, не може да е и магистрат, но Върховният административен съд нареди той да бъде възстановен в системата.

За скандала около Георгиева четете тук.

Тук вижте докъде стигна процедурата за избор на неин приемник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Теодора Георгиева, ЕППО

Още новини по темата

Наказаната от Кьовеши европрокурорка иска да се върне като съдия
14 Авг. 2026

Хората на Кьовеши пращат на съд лозар заради 348 хил. евро

13 Авг. 2026

Кабинетът ще търси нов европейски прокурор от България
12 Авг. 2026

Радев може и да хареса европрокурорите, избрани от кабинета "Желязков"
10 Авг. 2026

Българският европрокурор Теодора Георгиева се оттърва само с порицание
15 Юли 2026

ВАС набързо пусна процедурата за европрокурор на кабинета "Желязков"
07 Юли 2026

Хората на Кьовеши задържаха 8 души в България по дело за близо 1 млн. евро
30 Юни 2026

Изборът на европрокурор от България затъна в дела
04 Юни 2026

Теодора Георгиева обвини Лаура Кьовеши в лъжа
24 Май 2026

Борисов: От първия си ден Теодора Георгиева работи срещу ГЕРБ
22 Май 2026

Пеевски използва Кьовеши за атака срещу Теодора Георгиева
18 Май 2026

Лаура Кьовеши атакува остро Теодора Георгиева
17 Май 2026

Българският европрокурор съди държавата в Страсбург
16 Май 2026

Тримата, отрязани за европейски прокурор, обжалват решението на кабинета
27 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки