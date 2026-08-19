Търси се нов европрокурор от България

БГНЕС Днешното решение на МС не е "преразглеждане на професионалните, нравствените или личните качества на кандидатите от предходната процедура (на снимката са тримата, избрани в нея). То е израз на актуалната преценка на Министерския съвет за начина, по който България следва да проведе националния етап от избора при по-високи гаранции за прозрачност, обективност и равнопоставеност", се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

Започва нова процедура за подбор на кандидатите на България за европейски прокурор. Това реши правителството днес. Обещава се този път процедурата да тече при "ясни, предварително обявени и проверими правила и при гаранции за професионална независимост и политическа неутралност на комисията по подбора".

Ясно е, че в комисията няма да участват представители на настоящия Висш съдебен съвет, който е с отдавна изтекъл мандат. Предвижда се в нея да няма и представители на Министерството на правосъдието. Ролята на министерството ще бъде ограничена единствено до експертното и организационно-техническото обезпечаване на процедурата.

До това развитие се стигна, след като кабинетът не обжалва решението на Върховния административен съд, с което преди месец беше "пусната" процедурата за избор на европейски прокурор от България, проведена по време на правителството на Росен Желязков. Въпросната процедура беше отменена от служебния кабинет на Андрей Гюров като "страдаща от сериозни дефицити".

Тримата номинирани по времето на кабинета на ГЕРБ бяха Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Точно по тяхна жалба ВАС отмени решението на правителството на Гюров, с което се ревизираше решението на кабинета "Желязков".

Мандатът на Теодора Георгиева, която е представител на България в Колегията на европейската прокуратура, макар и да беше отстранена в последната година и половина заради дисциплинарно производство, изтече на 28 юли. Последна дума за това кой да е приемникът ѝ като европейски прокурор има Съветът на ЕС, който избира и назначава един от предложените от правителството трима кандидати, подпомогнат от комитет по подбора.

Когато служебното правителство оттегли номинациите на тримата през април, служебният правосъден министър Андрей Янкулов обясни рестартирането на процедурата с това, че "тя страда от доста сериозни дефицити" - независимостта и политическият неутралитет на изборната комисия са под въпрос. Освен това процедурата е преминала по правила, които не могат да се квалифицират като обективни предварително ясни и прозрачни.

Няма никаква пречка тримата кандидати, които стигнаха до финала по времето на кабинета на ГЕРБ, да участват и в новата процедура.

Регламентът за Европейската прокуратура изисква всяка държава членка да номинира трима кандидати, без да определя как да се организира националният подбор.

"Отчита се, че новата процедура ще доведе до допълнително забавяне, но се приема, че е по-важно България да излъчи кандидатите си чрез процедура, която не оставя съмнение в нейната независимост и почтеност. В мотивите изрично се посочва, че страната е готова да понесе краткосрочната репутационна цена от забавянето в името на по-висок стандарт на избора", обобщава МС

Как протече подборът на тримата по времето на кабинета "Желязков" си припомнете тук: