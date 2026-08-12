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Наказаната от Кьовеши европрокурорка иска да се върне като съдия

Предстои да видим дали ВСС безкритично ще я върне в съдебната система

Днес, 06:43
Теодора Георгиева
Нова тв
Теодора Георгиева

Теодора Георгиева - българският европрокурор, чийто мандат в колегиума на Европейската прокуратура, изтече на 28 юли, е подала молба до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да бъде възстановена на длъжност съдия в Административен съд - София-град, която заемаше до юли 2020 г., преди да отиде в Люксембург. Това се вижда от дневния ред на атестационната комисия на съдийската колегия за понеделник. 

Георгиева се позовава на текста от Закона за съдебната власт, който казва, че при преустановяване на длъжността европейският прокурор, се възстановява на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател, ако подаде молба в 14-дневен срок от освобождаването си.

Предстои да видим дали Георгиева ще бъде автоматично възстановена в системата или съветът ще вземе предвид, че тя беше наказана дисциплинарно като европейски прокурор. През 2007 г., например, когато Делян Пеевски беше уволнен като зам.-министър на бедствията и авариите в кабинета на Сергей Станишев и поиска да се върне като следовател, Висшият съдебен съвет първо му отказа с аргумента, че щом няма морал за зам.-министър, не може да е и магистрат, но Върховният административен съд нареди той да бъде възстановен в системата.

Малко преди да изтече мандатът ѝ като европейски прокурор, Теодора Георгиева беше наказана дисциплинарно с порицание от Европейската прокуратура. В съобщението на офиса на Лаура Кьовеши се обясняваше, че Георгиева е била призната за виновна "за сериозно нарушение на служебните задължения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура". Няколко месеца по-рано колегиумът на европрокуратурата призна Георгиева за виновна в три нарушения на служебните задължения, но отложи произнасянето си за наказанието, като отнесе въпроса до Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, които имат право да поискат освобождаване на европейски прокурор. "Като взе предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, колегиумът прецени, че е целесъобразно да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание "порицание", обявиха още от офиса на Кьовеши.

Кьовеши разказа в интервю за bTV, че дисциплинарното производство срещу Георгиева е второ срещу нея и че няма друг подобен случай в историята на европрокуратурата. "След всички действия и проверки накрая се стигна до решението да се иска нейното освобождаване. Имате единодушно решение на 24 независими прокурори от различни държави членки, които стигнаха до извода, че нарушенията, извършени от европейския прокурор от България, са толкова сериозни, че поискахме от Съвета, Комисията и Европейският парламент да задействат процедурата по нейното освобождаване", заяви Кьовеши.

"Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място", посочи още Кьовеши, визирайки записа, показващ Георгиева в разговор с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото в едноименното заведение, превърнато от него в щаб на групата му. Кьовеши я попитала за видеото и Георгиева признала, че тя е на него и че гласът също е неин. 

След интервюто, Теодора Георгиева обвини в лъжа Кьовеши.

През март 2025 г. Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Впоследствие тя призна, че е била заведена в "Осемте джуджета" от Емилия Русинова, която сега е шефка на Софийската градска прокуратура с висяща дисциплинарка заради контактите си с Еврото, но все така на поста си заради отказа на Прокурорската колегия да я отстрани. Под ръководството на Борислав Сарафов, по времето, когато вече беше нелегитимен и.ф. главен прокурор прокуратурата атакува Георгиева с твърдения за дело, свързано с нея. Но така и не се стигна до формални обвинения.

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