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ДБ предлага държавата да сложи в сметка 1000 евро на всяко бебе

Инициативата е по подобие на американската Trump Accounts

Днес, 15:45
Скрийншот https://badeshte.com/

От 2027 г. всяко българско бебе да получава в сметка 1000 евро от държавата с цел инвестиция. 60 години парите ще се трупат с базова доходност 10% годишно. Такава идея лансира днес "Демократична България" (ДБ).

В социалните мрежи един от лидерите на формацията Божидар Божанов обясни: "Днес обявихме предложението на ДБ за сметка "Бъдеще" - държавата да инвестира 1000 евро в лична сметка на всяко новородено българско дете, които да бъдат инвестирани на международните пазари и ще гарантират висока доходност - дотолкова, че след 60 години ще са близо 300 000 евро. Това са лични, наследими и неприкосновени средства. Това ще струва на бюджета изключително малко (50 млн. годишно), а ще помогне за развиване на инвестиционната култура и финансовата сигурност. Всеки ще може чрез приложение да следи своята сметка и да добавя пари в нея (както семейство и работодатели, при определени данъчни облекчения). Това не е социална помощ и не е пенсия - това в инвестиция в бъдещето. Българските семейства заслужават тази инвестиция, на фона на множеството предизвикателства".

За целта е създаден сайт, който събира подкрепа, чрез калкулатор изчислява доходност, съдържа информация за инвестиционни сценарии, такси и т.н. "Подобен модел действа в САЩ, а Германия е в процес на въвеждане", информира ДБ.

Моделът на Тръмп:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи и официално стартира подобна инициатива. Тя е част от държавна програма в САЩ, наречена „Trump Accounts“ (Сметки Тръмп), регулирана съгласно законодателството под секция 530A.

Всяко дете, родено в САЩ с американско гражданство в периода между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2028 г. (обхващащ втория му президентски мандат), получава начален държавен бенефит от 1000 долара от Министерството на финансите. Средствата не се изплащат директно като кеш за ежедневни разходи. Те се превеждат в специална инвестиционна сметка на името на детето. Парите се инвестират автоматично в борсови индекси, проследяващи водещите американски компании (като S&P 500) с цел да се натрупа капитал с течение на времето чрез сложна лихва.

Детето няма право да изтегли средствата, преди да навърши пълнолетие (18 години). Използването им след това е с предназначение за старт в живота — финансиране на висше образование, първоначална вноска за покупка на жилище или започване на собствен бизнес.

Родителите, роднините или техни работодатели могат да доплащат в сметката до определен годишен таван (с данъчни облекчения).

Идеята за т.нар. „baby bonds“ (детски облигации/спестовни сметки за новородени) е популяризирана от Доналд Тръмп като мярка за подкрепа на семействата и насърчаване на капитализма, с цел осигуряване на финансов старт на следващото поколение американци.

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Ключови думи:

Божидар Божанов, Демократична България, дете, деца, влог, депозит, 1000 евро

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