Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Компенсацията за неприето в градина дете става 320 евро

Увеличението е с 23 евро и влиза в сила от 1 август

Днес, 08:26
От 296 на 320 евро се увеличава помощта за неприети в детска градина деца.
Илияна Кирилова
От 296 на 320 евро се увеличава помощта за неприети в детска градина деца.

Максималният размер на компенсацията за деца, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места (от 3 г. до постъпване в първи клас), се увеличава до 320 евро месечно. Това предвижда проект на заповед на просветния министър за въпросните компенсации. Новият размер в сила от 1 август 2026 г.

Досега максималната месечна компенсация беше 296,55 евро, или равностойността на 580 лв., т.е. повишението е с около 23 евро. Родителите могат да получат направените от тях разходи за отглеждане и обучение на детето, но до определения максимален размер.

Право на компенсация имат родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини и ясли, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия - детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина или ясла, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други. Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица. 

За неприетите в ясла деца (до 3 г.) също има компенсации. На последното си заседание Министерският съвет одобри 1 731 834 евро за компенсиране на разходите на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски ясли и градини поради липса на места - за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

 

Компенсации

На 10 юни т.г. кабинетът одобри 1 105 414 евро за компенсации на неприети в детски градини деца - 1777 на брой - от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и „Родопи“. Парите бяха за периода 1 март - 30 април 2026 г. През април бяха отпуснати 1 190 761 евро за 2029 деца, за периода 1 януари - 28 февруари 2026 г. А в края на януари 2026 г. бяха отпуснати други 1 186 674 евро за 2028 деца - за периода 1 ноември - 31 декември 2025 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

детска градина, компенсация, неприети деца, деца

Още новини по темата

"Мета" се съгласи на лимити, нощно блокиране и да плати $16,7 млрд.
26 Авг. 2026

Двете изчезнали деца във Варна са намерени живи и здрави
27 Май 2026

Майка на неприето в градина дете организира колективен иск
26 Май 2026

МЗ забранява захарта за децата до 2 години

05 Май 2026

Парите за спорт на деца и учащи пак се вдигат двойно
30 Апр. 2026

Започва кандидатстването за детските градини в София
30 Март 2026

Отпадането на бонус точката за ясла се отлага за 2028 г.
16 Март 2026

Компенсацията за неприето в градина дете става 296 евро
20 Яну. 2026

Кметът Терзиев се похвали с 15% повече места в детските градини в София
28 Дек. 2025

75% от родителите са "за" забрана на социалните мрежи под 15 г.
20 Ноем. 2025

Родителите на част от децата са знаели за опасното селфи на небостъргача
03 Септ. 2025

2.3 млн. лв. отиват за компенсации на неприети в градина деца
06 Авг. 2025

Съд рязко намали присъдата на майката, убила децата си в Сандански
01 Авг. 2025

Децата започнаха сами да ограничават екранното си време
26 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ