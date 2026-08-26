Компенсацията за неприето в градина дете става 320 евро

Максималният размер на компенсацията за деца, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места (от 3 г. до постъпване в първи клас), се увеличава до 320 евро месечно. Това предвижда проект на заповед на просветния министър за въпросните компенсации. Новият размер в сила от 1 август 2026 г.

Досега максималната месечна компенсация беше 296,55 евро, или равностойността на 580 лв., т.е. повишението е с около 23 евро. Родителите могат да получат направените от тях разходи за отглеждане и обучение на детето, но до определения максимален размер.

Право на компенсация имат родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини и ясли, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия - детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина или ясла, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други. Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица.

За неприетите в ясла деца (до 3 г.) също има компенсации. На последното си заседание Министерският съвет одобри 1 731 834 евро за компенсиране на разходите на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски ясли и градини поради липса на места - за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Компенсации

На 10 юни т.г. кабинетът одобри 1 105 414 евро за компенсации на неприети в детски градини деца - 1777 на брой - от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и „Родопи“. Парите бяха за периода 1 март - 30 април 2026 г. През април бяха отпуснати 1 190 761 евро за 2029 деца, за периода 1 януари - 28 февруари 2026 г. А в края на януари 2026 г. бяха отпуснати други 1 186 674 евро за 2028 деца - за периода 1 ноември - 31 декември 2025 г.