Отпадането на бонус точката за ясла се отлага за 2028 г.

Отпадането на бонус точката за деца, посещавали ясла, при прием в общинските детски градини засега се отлага с още 1 г. Това стана ясно след заседание на Столичния общински съвет миналия четвъртък. "Усилията за модернизиране на системата продължават", заяви заместник-кметът на София в направление "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова.

Припомняме, че Столичната община предложи нови правила за прием в детските градини в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища. Сред тях бе и отпадане на бинус точката за деца, които вече са посещавали ясла, тъй като според Столичната община тази практика е създавала дискриминация и е блокирала реално използваеми места. Въпросното прелдожение обаче засега се отлага с 1 г. - за 2028/29 г.

По думите на Желязкова предложената промяна е резултат от повече от година работа и е част от първата цялостна стратегия на Столична община за преодоляване на недостига на места в детските градини. "Предложената промяна не се роди в кабинет и не беше взета за ден. Работихме по нея повече от година - от първите анализи на Столична община до общественото обсъждане през февруари тази година", посочи тя. По думите й така наречената бонус точка за ясла в много случаи създава и неравенства между семействата - част от родителите записвали децата си в ясла именно заради тази точка и с надеждата тя да помогне за прием в конкретна детска градина, но в същото време други семейства нямат възможност да получат този бонус - когато детето им не е било прието в ясла.

Според анализа на Столичната община, ако промяната се въведена през учебната 2027/28 г., около 675 деца, приети в самостоятелни детски ясли, биха били засегнати от отпадането на бонус точката. До този момент се очаква да бъдат открити над 1000 нови места в първа група, което ще осигури достатъчен капацитет за всички деца. По думите й има и още един показателен факт - децата, ненавършили годинка и приети в самостоятелна детска ясла в цяла София през учебната 2025/26 г., са едва пет. Именно за тези деца новото правило би имало пряко отражение през 2028 г. "Може би точно затова общинският съвет реши да отложи промяната - защото така за нея вече ще се говори извън рамките на настоящия управленски мандат", коментира още тя.

Посоката на реформата остава обаче непроменена, подчерта Желязкова. "С това решение правим една стъпка назад, но посоката остава същата - по-балансирана и по-работеща система. Система, която не поставя родителите в ситуация да вземат решения за ранното развитие на детето си на база една точка", коментира тя.

Преди Би Ти Ви днес тя съобщи, че по данни на общината в момента недостигът на места за деца в детските градини е около 2500, но същевременно има приблизително 2000 свободни места. Разминаването се дължи на това, че много родители кандидатстват само за определени, по-желани детски градини или го правят, за да получат компенсации, докато използват частна грижа.