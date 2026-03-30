Започва кандидатстването за детските градини в София

Илияна Кирилова

Днес София ще обяви свободните места за прием в детските градини, яслите и подготвителните групи за училищата в столицата.

Родителите ще могат да актуализират информацията в профилите си и да пренареждат желанията си до 7 май, като първото класиране за новата учебна 2026/27 година ще бъде обявено на 8 май.

Над 9000 деца в София останаха неприети през 2025 г. основно заради недостиг на места в яслените групи.

Проблемът с липсата на общински детски ясли и градини продължава година след години, въпреки инвестициите на Столична община в изграждане на нови сгради или разширяване на съществуващи градини. Има и разминаване между наличието на свободни места за прием на деца и желанията на родителите, които избират конкретни детски заведения заради качеството или близостта до дома и работното място.

Наскоро Столична община предложи нови правила за прием в детските градини. Ключова промяна е свързана с точките за уседналост по постоянен и по настоящ адрес. Според нея постоянният адрес няма да носи повече точки от настоящия адрес, както бе до момента. За сметка на това се увеличават самите точки за уседналост - постоянен/настоящ адрес на един от родителите на територията на Столичната община, "чийто постоянен/настоящ не е променян към датата на класиране през последните над 3 г." ще носи 8 т., ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 т., а през последната 1 г. - 3 т.

Сред дълго-дискутираните идеи бе и отпадане на досегашната допълнителна точка за деца, които са посещавали ясла, при приема им в детска градина. Тя обаче ще влезе в сила от 2028 г.