Майка на неприето в градина дете организира колективен иск

Ако не събере достатъчно хора, тя ще напише лична жалба от името на семейството й

Днес, 12:00
Много семейства са данъкоплатци и дългогодишни жители на София, но въпреки това не получават достъп до гарантираното образование за децата си.
Илияна Димитрова
Много семейства са данъкоплатци и дългогодишни жители на София, но въпреки това не получават достъп до гарантираното образование за децата си.

Колективни действия срещу недостига на места в общинските детски градини обмислят родители на деца в предучилищна възраст. Поводът е пореден случай на неприето дете, въпреки че навършва 4 г., от когато предучилищното образование е задължително по закон.

Даяна Йорданова - адвокат и родител, съобщава в социалните мрежи, че организира колективна жалба срещу Столичната община. Според нея настоящата ситуация поставя семействата в затруднение, тъй като те са принудени или да заплащат високи такси за частни детски градини, или да разчитат на ограничени компенсации, които не покриват реалните разходи.

Тя дава пример с кв. "Манастирски ливади", където има само една детска градина. "Проблемът е доста сериозен, тъй като те пуснаха местата за там, без да уведомят родителите кога това се случва и всъщност за настоящото класиране, по система беше записано, че за набор 2022 г. няма места. Това е чисто нова детска градина, която вече не приема деца, което мен ме озадачи изключително много и още повече ме ядоса, тъй като е чисто нова детска градина и отново няма места, и то при кандидатстване за първо класиране, което е парадокс", казва тя, цитирана от БНР. По думите й много семейства са данъкоплатци и дългогодишни жители на София, но въпреки това не получават достъп до гарантираното образование за децата си.

Тя призовава и други засегнати родители да се включат, за да търсят заедно решение на проблема. Ако не се съберат достатъчно хора, тя възнамерява да напише лична жалба от името на семейството й, тъй като, по думите й, "проблемът вече е доста нетърпим".

Като родител на неприето дете, Даяна Йорданова отговаря на критериите, за да получи компенсации. Това ще стане за втора поредна година, но проблемът според нея е, че частните градини по собствено усмотрение слагат клаузи в договорите, в които родителите са принудени да приемат всички едностранни промени в договорите и с едномесечно предизвестие могат или да преместята детето си, или са принудени да плащат повече. Таксите започват от 700 евро и достигат дори до 1000 евро месечно, което е непосилно за повечето млади семейства, а компенсациите не покриват и половината от тази сума, смята тя.

