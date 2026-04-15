Партии издигат опасни идеи за пенсиите

Няколко безспорни и други доста опасни идеи за пенсиите, социалните помощи и здравната система се откриват в предизборните програми и участията на кандидат-депутатите в предизборни диспути. Програмите показват, че част от партиите виждат много ясно проблемите, но това съвсем не означава, че има светлина в тунела – много от обещанията се дават всяка година, без това да ги доближава дори и с крачка към реализация.

Формулата за автоматично увеличение на минималната заплата като 50% от средната трябва да се ревизира, смятат и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ. Какво смятат по този въпрос от "Прогресивна България" е трудно да се отгатне от твърде общите формулировки в програмата им. "Трябва формула за минималната заплата, която да отчита образование, производителност на труда, сектори и по този начин да се формира минималната заплата", казва Деница Сачева от ГЕРБ. ПП-ДБ обещават "въвеждането на ясен и предвидим механизъм, разработен съвместно с бизнеса". Същият подход се заявява и за увеличението на максималния осигурителен доход.

За увеличение на осигуровки, естествено, не говори нито една партия, но всички са включили в програмите си "заклинания" срещу сивата икономика. От една страна е успокояващо, че политиците си дават сметка, че първо трябва да затворят пробойните, преди да вдигат осигуровките на добросъвестните граждани, но от друга – само преди няколко месеца финансовият министър на ГЕРБ Теменужка Петкова се канеше ударно да вдига осигуровки за бързо увеличение на приходите и нямаше никакви идеи срещу сивата икономика. Един резерв например е споменат от Деница Сачева – платформената икономика, където има големи празнини в законодателството по отношение на договори, осигуряване и т.н. "Ще подобрим събираемостта и ще изсветляваме икономиката без нови тежести върху добросъвестните данъкоплатци", обещават и от ПП-ДБ.

Идеите за пенсионни промени също се избягват по избори, а и на експертно ниво вече втора година се чака пътна карта за реформа. Вместо това в платформите има изобилие от общи приказки на тема активен живот за възрастните хора, дългосрочна грижа, достъпни услуги за независим живот и т.н.

В предизборните дебати обаче се чуха и някои смущаващи неща. Най-опасната идея идва от "Прогресивна България" – отмяна на току-що приетата след 20-годишно чакане мултифондова система в частните пенсионни фондове, на която се разчита да увеличи двойно втората пенсия. "Ще преразгледаме този закон в момента, в който влезем в парламента", обяви на един от дебатите д-р Влатко Глигоров. Иначе Асен Василев (ПП-ДБ) говори за увеличение над швейцарското правило тази година, за да се изпревари инфлацията, макар че бюджетът изглежда достатъчно зле за такава стъпка.

В здравеопазването също има две теми, около които всички са на едно мнение – раздутата болнична система трябва да се преструктурира, а доплащането от пациента да се намали. Не липсват и идеи за промяна на модела на финансиране от сегашните клинични пътеки, но и това са неща, за които се говори от много години, без да имаме реален резултат. Деница Сачева от ГЕРБ предлага лечебните заведения с ниска степен на използваемост и ефективност да се преформатират по бърза писта в центрове за здравно-социални услуги, например болници за долекуване и рехабилитация. За оптимизация на болничната мрежа без закриване на жизненоважни структури говорят и от "Прогресивна България". Тяхна е и заявката за преразглеждане на клиничните пътеки и преминаване към по-реалистични и ефективни модели на заплащане, ориентирани към качество на лечението и остойностяване на труда. ГЕРБ пък предлагат надграждащ модел на финансиране чрез застрахователни фондове. ПП-ДБ смятат, че доплащането може да се намали чрез контрол върху консумативите и изделията, по-добро договаряне на цени и лекарства и търгове за частните болници.