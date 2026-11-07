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"Да, Бг" уличи финансовия министър в нова лъжа

Има две официални писма с един и същ номер и с подписа на Гълъб Донев до ЕК, разкри партията

07 Ноем. 2026Обновена
Гълъб Донев настоява, че идеята за втория пенсионен стълб не е влязла в проекто бюджета, макар че никой не твърди обратното.
БГНЕС
Гълъб Донев настоява, че идеята за втория пенсионен стълб не е влязла в проекто бюджета, макар че никой не твърди обратното.

Скандалът с пенсионните фондове рязко набра нова скорост, след като самият финансов министър Гълъб Донев се опита да представи своята версия какво се е случило. 

В късния съботен следобед Донев на практика се отрече от снощното си признание в "Панорама", в което, притиснат от съпредседателя на ДБ Божидар Божанов с копие на писмо, подписано от Донев до ЕК от 2 ноември, той призна, че е обсъждана идеята половината от пенсионните вноски от втория стълб да бъдат прехвърлени в НОИ. А от там държавата да покрие частично с милиард и половина евро дефицита. Документът, който показа Божанов, смути сериозно Донев, който предните дни, заедно с други представители на ПБ, включително и премиера Радев, отричаха това да е предлагано и го окачествиха като фейк нюз. 

"В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., публикувано на сайта на Комисията, няма предложение за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ. Такова предложение не фигурира и в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г., се казва в съобщение, разпространено от Министерство на финансите от името на вицепремиера Гълъб Донев в събота.

Донев настоява, че "именно тези документи имат значение за управлението на публичните финанси в условията на процедура по прекомерен дефицит, а не хартиен лист, поставен в папка в телевизионно студио."

"Всички публични документи показват пълно съответствие между проекта на бюджетен план, изпратен на 15 октомври на Европейската комисия, писмото от 2 ноември и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, който вчера беше представен, изпратен на социалните партньори и публикуван на сайта на Министерството на финансите", пише вицепремиерът. 

Но час по-късно от "Да, Бг" показаха две писма с подписа на Гълъб Донев. Първото е вариантът, който снощи Божидар Божанов извади в "Панорама", второто е версията, която предлага вицепремиерът. Писмата са почти идентични по съдържание и с подписа на Донев, но във варианта на Божанов става дума за втория пенсионен стълб, а в другия - не. И двете са с дата 2 ноември, но "Да, България" е разчела метаданните на писмото, което публикува Донев, и се оказва, че то е качено на официалния сайт на ЕК на 3 ноември. "Т.е. след като ние разпространихме първия вариант на писмото. Възможно ли е първото писмо да е заместено с второ от МФ на 3 ноември?", питат от "Да, България". 

"Вече не става въпрос само за опита на правителството да пренасочи част от бъдещите пенсионни вноски към НОИ. Става въпрос за достоверността на официалната кореспонденция на българската държава с Европейската комисия (ЕК). Налице са два различни текста на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до ЕК. И двата са с дата 2 ноември 2026 г. и номер 37-01-66. И двата са адресирани до генералния директор по икономическите и финансовите въпроси на ЕК Маартен Вервей. Но съдържанието им се различава по въпроси, които засягат пенсионните вноски на милиони българи и прогнозите за бюджетния дефицит.", казват от "Да,БГ". От там настояват да бъдат оповестени: 

  1. Оригиналните файлове на всички версии на писмо № 37-01-66 от 2 ноември 2026 г. и подписаните екземпляри;
  2. Точните дати и часове на изпращане на всеки документ от Министерството на финансите;
  3. Входящите регистрационни данни на Европейската комисия, удостоверяващи кои версии са действително получени;
  4. Данните за евентуално оттегляне, корекция или замяна на вече изпратено писмо.

Ще се обърнем и към Европейската комисия за независимо потвърждение кой текст е получила на 2 ноември, кога го е регистрирала и дали впоследствие е получавала друга версия."

 

В следобедното си съобщение Донев отново се връща към трите одитни доклада на Сметната палата, които бяха представени в началото на седмицата, но, според правителството, не предизвикаха голям обществен интерес, въпреки че "не анализират идеи и намерения, а констатират конкретни нарушения и действия, засягащи сериозно управлението и разходването на публичните средства от всички партии, които сами определиха политическата си конфигурация като „сглобка“. 

Вицепремиерът повтаря обвинението си към предишните правителства, че "са скрили 1.5 млрд. лева от бюджетния дефицит, за да се изпълнят условията за въвеждане на еврото, подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и прокарването на т.нар. „популярни“ бюджети с прекомерна разходна част са само част от примерите за безотговорното управление на публичните финанси в последните 6 години."

През визирания период Румен Радев, като президент, назначи 7 служебни правителства, като в две от тях Гълъб Донев беше премиер. 

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