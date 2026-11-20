Около една седмица остава на родените след 1959 г. да изберат подфонд за втората си пенсия. До 30 ноември осигурените във втория стълб трябва да изберат как да се инвестират парите в индивидуалните им партиди. Изборът е особено важен за хората около 50-те, които биха искали да хванат последния влак за по-рисково - и съответно по-доходно - управление на спестяванията им. Ако правилата на служебното разпределение устройват осигурените, те няма нужда да правят нищо - пенсионните дружества ще ги прехвърлят в съответния подфонд.

От следващата година спестяванията в универсалните фондове на родените след 1959 г. се разделят на три подфонда с различен профил на инвестиране. Трите подфонда са:



• Динамичен подфонд - с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт, подходящ за хора до 50-годишна възраст;



• Балансиран подфонд - със средно равнище на риск и целящ умерена доходност, подходящ за хора между 50-годишна възраст и 3 г. преди пенсия;



• Консервативен подфонд - с относително по-ниска степен на риск и доходност, задължителен за хората, на които им остават три или по-малко години до навършване на възрастта за пенсиониране в първия стълб.

Предпочитанията са към динамичен подфонд, затова и изборът е важен само за хората, които служебно биха попаднали в балансиран. В тази възрастова група обаче има и много хора, които не биха искали да поемат допълнителен риск. Тъй като за да се видят ефектите на динамичния подфонд е необходимо време, хората на 46-49 г. няма да се прехвърлят автоматично в балансиран подфонд, обясниха от пенсионните дружества при влизането на промените в сила.

Изборът на подфонд не изисква смяна на фонда. Той може да се направи и онлайн, но с електронен подхид. 12 месеца, след като сме избрали подфонд, можем да го сменим отново. Веднъж годишно може да се смени и фондът.