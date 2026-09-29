Кабинетът наля 126 млн. евро в новия "Холдинг Марица Изток"

Държавните Мини "Марица Изток" бяха извадени от БЕХ и станаха част от нов държавен холдинг, за да се преустанови порочната практика загубите на едни енергийни дружества да се покриват с печалбата на други.

Министерският съвет одобри допълнителни 126.5 млн. евро по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. за осигуряване на първата парична вноска за увеличаване капитала на „Холдинг Марица Изток". Сумата е осигурена от централния бюджет.

Предвижда се държавата да увеличи поетапно акционерното си участие в капитала на холдинга чрез парични вноски в размер на 126,6 млн. евро през 2026 г. и 25 млн. евро през 2027 г., което ще послужи за финансиране нормалното му функциониране, както и за обезпечаване на всички дейности и мероприятия, свързани с рекултивация на „наследени терени“, се посочва в прессъобщението на МС.

Холдинг Марица Изток (ХМИ) бе създаден с решение на Министъра на енергетиката на 31 август - ден преди да приключи действието на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Дружеството бе създадено чрез отделяне на „ТЕЦ Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток" от Българския енергиен холдинг и обособяването им като дъщерни дружества в новата холдингова структура.

ХМИ има за цел да съхрани и развие стратегическия потенциал на енергийния комплекс „Марица Изток“, като го трансформира поетапно в модерен енергиен и индустриален център, посочва правителството. В средносрочен план дружествата от групата ще управляват съществуващите производствени и минни активи, отчитайки тяхната роля за сигурността на електроенергийната система. Паралелно с това ще бъдат създавани условия за развитие на нови икономически дейности, които да използват съществуващите конкурентни предимства на комплекса „Марица Изток".

ХМИ e структуриран в изпълнение на поети от страната ни ангажименти по ПВУ, поради което дружеството не разполага с необходимата ликвидност за стартиране и обезпечаване на дейността си в краткосрочен план. Това бе едно от последните изисквания, които страната ни трябваше да изпълни, за да получи петото плащане за около 1.8 милиарда евро. Целта на реформата е спиране на скритата държавна помощ и „кроссубсидирането“ в държавната енергетика