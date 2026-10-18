Можем сами да разберем кога старите гуми вече наистина са за смяна

Препоръчително е гумите да се прегледат от специалист след 5 години употреба, за да се прецени дали още са годни за ползване.

Когато проверяваме гумите, обикновено гледаме най-вече колко протектор е останал и дали налягането е правилно. Въпреки това, има и друг аспект, който не бива да се подценява - възрастта на гумите. С течение на времето, всъщност, материалите, които ги съставят, преминават през процес на стареене, който може да промени характеристиките им, дори когато колата измине няколко километра.

Скоростта, с която гумата старее, зависи от няколко фактора: климатични условия, излагане на слънце, температури, налягане на надуване, натоварване и напрежения по време на шофиране. Начинът, по който се съхранява, когато не е монтиран на колата, също има своето значение.

Поради тази причина не е достатъчно да се установи колко километра са изминати или да се потвърди, че протекторът все още е дълбок. Гума, която не е износена, непременно е в оптимално състояние, както и сравнително стара гума не трябва автоматично да бъде изхвърлена, а трябва да се оцени и нейното общо състояние.

Рисковете при пътуване с твърде стари гуми

Стареенето може да промени свойствата на състава и да направи гумата по-малко способна да прави това, за което е проектирана. Последствията зависят от действителното състояние на гумата и не са еднакви във всички случаи.

Един от аспектите, които трябва да се вземат предвид, е сцеплението. Ако гумата е загубила част от характеристиките си, тя може да предложи по-лошо спиране и маневриране, особено когато асфалтът е мокър. Способността за справяне с извънредни ситуации също може да бъде засегната.

Пукнатини, деформации или други признаци на влошаване също могат да се появят с течение на времето. При наличие на структурни повреди рискът от повреди се увеличава по време на шофиране, с потенциално сериозни последици, особено при скорости по магистралата.

Въпреки това, не трябва автоматично да приписваме всеки проблем на възрастта: дори и нова гума може бързо да се повреди, ако се използва с неправилно налягане, претърпява силни удари или е повредена от дупки и препятствия. Затова е важно да проверявате редовно всички колела, включително и резервното, ако е налично.

След колко години трябва да смените гумите?

Няма универсален краен срок, който да изисква да смените всички гуми след определен брой години, независимо от тяхното състояние. Законодателството установява изисквания, свързани между другото, с ефективността на гумите и дълбочината на протектора, но не предвижда общ срок на годност, обвързан само с датата на производство.

Въпреки това, индикацията на производителите помага да се установи кога да се засилят контролите. Michelin препоръчва гумите да се проверяват от специалист поне веднъж годишно след 5 години употреба. Като предпазна мярка препоръчва и подмяната им, когато са минали максимум 10 години от датата на производство, дори ако все още изглеждат в добро състояние.

Continental също посочва 10 години като лимит, който не трябва да се превишава за смяна на гуми, включително резервни. Това е препоръчителна препоръка от производителите, а не законов краен срок, който важи за всички гуми.

Разбира се, не е нужно да чакате 10 години, ако гумите ви вече са износени, повредени или имат аномалии. Подмяната може да се наложи много по-рано, в зависимост от употребата, поддръжката и състоянието, установено по време на проверките.

Датата на производството е отбелязана отстрани

За да разберете възрастта на гума, потърсете идентификационния знак на страничната стена, който включва инициалите DOT. Последните четири цифри от съответния код на дата показват седмицата и годината на производство. Първите две цифри показват седмицата, а последните две - годината. Например, код 0824 означава, че гумата е произведена през осмата седмица на 2024 г., т.е. през февруари.

Датата на производство не съвпада с датата на покупка или сглобяване на автомобила. Гума може да е била произведена месеци преди да бъде продадена и монтирана: за да се оцени нейната пригодност, е необходимо да се вземе предвид и как е съхранявана и показанията на производителя.

Как да разберете, че гумите ви са за смяна?

Визуалният преглед е полезен първи преглед, но не ви позволява със сигурност да установите дали една гума е безопасна. Добре е да обърнете внимание на няколко признака.

Пукнатини: Те могат да се появят по страничната стена или в жлебовете на протектора и да показват влошаване на гумата.

Издувания или деформации: Те могат да сигнализират за увреждане на вътрешната структура. В тези случаи трябва незабавно да проверите гумата си и да не продължавате да я използвате, ако подозирате проблем с безопасността.

Неравномерно износване: Ако протекторът е износен особено по ръбовете или в центъра, може да има проблем с налягането, изтриването или окачването.

Честа загуба на налягане: Това може да се дължи на спукана гума, дефектен клапан или други проблеми, които изискват проверка.

Необичайни вибрации или шумове: Ако се появят или се усилват по време на шофиране, препоръчително е да се проверят колелата и гумите.

Минималната допустима дълбочина на протектора за леки автомобили е 1,6 мм през лятото и 4 мм през. След като този праг бъде достигнат, гумата трябва да бъде сменена. Въпреки това, препоръчително е да се провери състоянието на гумите още предварително, тъй като способността за мокро спиране и устойчивостта на аквапланинг могат да се влошат с намаляване на грайфера.

В случай на порязвания, издувания или подозрителни повреди, най-добре е да потърсите професионална помощ възможно най-скоро – не всички проблеми са видими отвън.

Как да съхранявате правилно гумите

Правилната поддръжка помага да се ограничи преждевременното износване, въпреки че не може напълно да спре стареенето на материалите. Първото правило е да се проверява налягането поне веднъж месечно и преди дълго пътуване, следвайки стойностите, посочени от производителя на автомобила.

Също така е важно периодично да се проверява състоянието на протектора и страничните стени, да се избягва удряне на тротоари и дупки, когато е възможно, и да се проверява конструкцията, ако се забележи необичайно износване.

Когато гумите се свалят за сезонни смени, те трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, далеч от източници на топлина и вещества, които могат да повредят гумата. Методите на съхранение трябва да са подходящи и за типа гума и наличието или отсъствието на джанта.

Накрая, когато купувате нов комплект гуми, е полезно да знаете датата на производство, но не трябва да я смятате за единствения критерий за избор. Гума, произведена от известно време, ако се съхранява правилно и отговаря на инструкциите на производителя, автоматично не е по-малко безопасна от тази, която току-що е напуснала фабриката.

Най-важното правило е да проверявате гумите редовно и да ги сменяте, когато износване, повреда, стареене или инструкции на производителя го изискват.