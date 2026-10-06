Новите двигатели често не достигат традиционния пробег

При купуването на автомобил е добре да се запознаете с дизайна на определен двигател, известни слабости на тази серия, историята на поддръжката, използваното масло и естеството на работата.

Съвременният двигател може да бъде по-мощен, по-икономичен и по-екологичен от стария атмосферен мотор с осезаемо по-малък работен обем. Но за тази ефективност е необходимо да се плати със сложност на конструкцията и по-твърди начини на работа. Според Американската агенция за околната среда (EPA) специфичната мощност на бензиновите двигатели на американския пазар от 1975 до 2024 г. се е увеличила повече от два пъти, а турбодвигателите през моделната 2024 г. са инсталирани на повече от 44% от произведените превозни средства.

Опитни механици са убедени - това не означава, че съвременните двигатели задължително имат по-малък ресурс, но има някои причини, поради които по-рано може да се изискват сериозни ремонти на отделни двигатели.

Малък мотор сега върши работата на голям

Една от основните тенденции от последните десетилетия е даунсайзингът. Производителите намаляват работния обем и броя на цилиндрите, компенсирайки това с турбокомпресор, директно впръскване, променливи фази на разпределение на газа и по-сложен електронен контрол.

EPA отбелязва, че още през 1975 г. средният капацитет на двигателя на нов автомобил в САЩ е бил почти 5 литра, докато съвременните цифри са значително по-ниски. В същото време мощността нараства. Турбината позволява на малък двигател да издава характеристики, които преди това са изисквали по-голям атмосферен блок.

В резултат на това се увеличава специфичното натоварване. Това не означава автоматично намаляване на ресурса, тъй като производителите едновременно подобряват материалите, охлаждането и смазването. Но запасът между нормалния режим на двигателя и критичните условия става особено зависим от обслужваемостта на всички системи.

Турбините имаха проблем през годините

Типичен пример е LSPI, или преждевременно запалване на сместа при ниски скорости. Това явление е характерно преди всичко за високо оборотните бензинови двигатели с турбокомпресор и директно впръскване.

Проучванията на SAE показват, че LSPI може да се появи при високо натоварване при ниски скорости. Налягането в цилиндъра може да се увеличи драстично, а последствията в тежки случаи са увреждане на буталата, пръстените и дори пръчките.

Основното е, че проблемът е достигнал нивото на изискванията за моторно масло. Настоящият стандартен API SQ, въведен през 2025 г., осигурява защита срещу LSPI както на прясно, така и на отлежало масло, както и изисквания за защита на веригата GRM и турбокомпресора от износване и утайка.

Затова наливането на масло с подходящ вискозитет вече не е достатъчно. За съвременния мотор е важна и спецификацията, изисквана от производителя.

Директното впръскване донесе друг риск

В двигател с класическо разпределено впръскване бензинът преминава през всмукателния тракт и измива обратната страна на клапана. В двигателя GDI горивото се подава директно към цилиндъра, така че няма такъв почистващ ефект.

Склонността на двигателите с директно впръскване към образуването на отлагания върху всмукателните клапани е добре позната характеристика. Когато натрупването на замърсители, процесът на горене и стабилността на двигателя могат да се влошат, а в тежки случаи клапаните могат да увиснат. Понякога се изисква механично почистване за отстраняване на отлагания.

В интерес на истината седиментите на клапаните са съществували преди десетилетия: SAE публикува изследвания за този проблем през 1980-те години. Разликата в GDI е липсата на постоянно измиване на клапана с гориво.

Петролът става част от сложна инженерна система

При стария атмосферен мотор грешка при избора на масло може да струва скъпо на собственика. Но съвременните агрегати допълнително използват масло за работа на турбокомпресора, фазови регулатори, хидравлични обтегачи и други механизми.

Има и специфични проблеми. Американската Honda например извърши актуализация на някои Civic и CR-V с 1,5-литров турбодвигател поради разреждането на горивото с моторно масло. В документацията на компанията проблемът е свързан с експлоатация при студено време и кратки пътувания. За автомобилите бяха предвидени софтуерни промени и промени в маслото.

Съвременните дизелови двигатели имат друг механизъм за навлизане на гориво в маслото. При активна регенерация на филтъра за твърди частици може да се използват късни допълнителни инжекции. Проучванията на SAE показват, че част от горивото при определени условия влиза в стената на цилиндъра, след това в картера и изтънява маслото. Това може да влоши смазващите му свойства и да увеличи износването.

Колкото повече технологии, толкова по-голям е рискът

Ситуацията с двигател Ford 1.0 EcoBoost е добре позната. В САЩ Ford трябваше да изтегли Focus и EcoSport поради задвижването на бензиновата помпа: повреда на колана или обтегача му може да предизвика спад на налягането на маслото и спиране на двигателя. Кампанията засегна близо 140 000 превозни средства.

Друг подобен случай са предишните поколения двигатели PureTech 1.0 и 1.2. При тях Stellantis официално призна проблемите, свързани с прекомерното потребление на петрол и преждевременното разграждане на пояса на GRM, и разшири програмата за компенсация и гаранционна поддръжка за европейски клиенти. За някои случаи покритието е увеличено на 10 години или 180 000 км, при спазване на установените условия на обслужване.

Това изобщо не е доказателство за ненадеждността на съвременните двигатели. По-скоро такива случаи показват последствията от сложността на конструкцията - детайл, който изобщо не е съществувал на по-прост мотор или който е работил по различен начин, може да причини сериозни ремонти.

Старият двигател също не беше вечен

Идеализирането на двигателите на миналите поколения би било погрешно. Те страдаха от прегряване, износване на бутилки, консумация на масло, уплътнения, хранителни и седиментни проблеми. Освен това качеството на производството, електрониката и смазочните материали е много по-високо днес.

Според механици старите атмосферни мотор често са били структурно по-лесни и не е можело да има турбокомпресор, директно впръскване, сложна система за почистване на отработените газове или задвижване с високо натоварване на спомагателни механизми. Съвременният двигател получава много повече мощност от всеки литър обем, но обслужваемостта на целия системен комплекс става по-сложна и най-вече - по-важна.

За собственика от тук следва едно много практично правило: при закупуване на модерен автомобил с пробег е важен не само пробегът. Необходимо е да се разбере дизайнът на определен двигател, известни слабости на тази серия, историята на поддръжката, използваното масло и естеството на работата.