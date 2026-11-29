Пазарът на електрически автомобили в България отчита един от най-силните си месеци досега. През октомври 2026 г. в страната са регистрирани 877 нови изцяло електрически автомобила спрямо едва 282 през същия месец на миналата година. Това представлява ръст от 211%, докато общият пазар на нови леки автомобили се увеличава с далеч по-скромните 9% – от 4931 на 5373 регистрации, пише специализираното издание Dizzyriders.

В резултат делът на електромобилите в България достига 16,3% през октомври, или приблизително една на всеки шест новорегистрирани коли (делът им е бил едва 5,7% преди година). Данните показват и сериозен ръст при plug-in хибридите – от 58 на 404 регистрации. В същото време бензиновите МПС намаляват с 10,2% до 3496, а дизеловите се свиват с 34,1% до 269 броя. Въпреки това бензинът остава най-популярното задвижване на българския пазар.

Тенденцията не се ограничава само до един силен месец. От януари до октомври в България са регистрирани 4359 нови електромобила срещу 1955 година по-рано, което означава увеличение от 123%. Делът им за първите десет месеца достига около 9,7% спрямо 4,8% през 2025 г.

В Европа

Европейският пазар се движи в същата посока, но вече с още по-висок дял на електрическите модели. Според Dataforce през октомври в Европа са продадени почти 347 000 изцяло електрически автомобила, или 31% от всички нови коли. Това е ръст от 57% на годишна база, докато бензиновите автомобили губят 18% и свиват дела си до 34%.

Най-продаваният електромобил в Европа през месеца е Skoda Elroq с 9348 регистрации. Следват Renault 5 E-Tech с 8933, BMW iX1 с 8359 и Tesla Model Y с 8309 автомобила.