Ако използвате бензин или дизел с високо съдържание на сяра, трябва да сменяте маслото по-често - на всеки 5000 км.

Пазарът предлага десетки видове моторни масла с различни обозначения и одобрения от производителите. Изборът на неподходящо масло може да ви струва дълголетието на двигателя и гаранцията на автомобила. Ето как да избегнете излишните разходи за ненужни характеристики или покупката на фалшификат. И какво всъщност е от значение през 2026 г.

Ако изберете грешната туба с масло, двигателят ви рискува да загуби защита, а вие - гаранцията на автомобила си. През 2026 г. пазарът е наводнен с моторни масла, които се рекламират с мистериозни кодове и обещания за "суперзащита", а цените варират от бюджетни до премиум. Но кое всъщност влияе върху дълголетието на двигателя и кое е просто маркетинг?

Изборът на правилното масло зависи от три неща: базовото масло, пакета от добавки и съответствието с изискванията на производителя. Базовото масло представлява 75-90% от състава. Минералното масло е с по-ниско качество - то се разгражда по-бързо и съдържа повече вредни примеси. Хидрокрекинговите и синтетичните масла са по-стабилни при температурни колебания и осигуряват по-добра защита на двигателя. Полусинтетичното масло е компромис между цена и качество.

Добавките не са просто обикновени екстри; те представляват цял химически арсенал: детергенти, дисперсанти, пеногасители, антиоксиданти, депресатори на температурата на течливост, модификатори на триенето, противоизносни агенти, инхибитори на корозията и модификатори на вискозитета. Именно те определят как маслото се справя с отлаганията, износването и екстремните работни условия.

Вискозитетът е ключов параметър. Класификации като 5W-30 или 0W-20 не са просто цифри; те са реални показатели за това как маслото се държи при минусови температури и силна горещина. Колкото по-ниска е първата цифра, толкова по-лесно стартира двигателят през зимата. Втората цифра показва нивото на защита при високи температури. За региони със суров зимен климат са подходящи масла от типа 0W или 5W, докато за горещи условия е уместно да се избере по-висока втора стойност (например 40). Въпреки това, масло с прекомерен вискозитет може да навреди на съвременните двигатели.

Също толкова важно е да се вземат предвид пробегът на автомобила и състоянието на двигателя. Износеният двигател изисква масло с по-висок вискозитет, за да поддържа налягане и да си осигури защита. При новите двигатели обаче е най-добре да се следват препоръките на производителя.

Международните стандарти като SAE и API не са просто формалности. SAE определя класа на вискозитет, докато API указва нивото на експлоатационни характеристики. Например, маслото с категория API SN е предназначено за автомобили, произведени след 2011 г., докато SP е за най-новите модели. Европейската система ACEA е още по-сложна, но принципът остава същият: колкото по-висок е класът, толкова по-добра е защитата и съответствието с екологичните стандарти.

Обърнете специално внимание на одобренията от автомобилния производител. Обозначения като VW 502.00, MB-Approval 229.3 или BMW Longlife-01 върху опаковката показват, че маслото е преминало изпитания и е одобрено за конкретни двигатели. Ако на етикета пише единствено "отговаря на изискванията", това отразява твърдението на самия производител на маслото, а не официално одобрение от автомобилния производител.

За запазване на гаранцията е от решаващо значение да се уверите, че маслото действително отговаря на спецификациите на производителя. След изтичане на гаранцията много собственици продължават да разчитат на избора на масло от сервиза, но отговорността вече пада изцяло върху тях. Макар някои да предлагат експерименти с "чудодейни добавки", такова нещо като универсално чудодейно средство не съществува; единствено доказаните формули и редовната смяна могат да предпазят двигателя от преждевременно износване.

Интервалите за смяна на маслото зависят не само от пробега, но и от качеството на горивото. Ако използвате бензин или дизел с високо съдържание на сяра, трябва да сменяте маслото по-често - на всеки 5000 км. При автомобили с малък годишен пробег е по-добре интервалът за смяна да се определя според времето, а не според изминатото разстояние, като винаги трябва да се долива точно същото масло, което вече е в двигателя.

Екологичните съображения и новите стандарти придобиват все по-голямо значение. Опитът на руските производители показва, че преходът към съвременни стандарти изисква не само нови двигатели, но и подходящо масло. В противен случай дори най-технологично напредналият двигател бързо губи предимствата си.

Изборът на моторно масло не се свежда само до цена или марка. От решаващо значение е да се вземат предвид вискозитетът по SAE, класификацията по API, одобренията на производителя и реалните условия на експлоатация. Синтетичното масло осигурява защита при екстремни условия, но е по-скъпо. Минералното масло е подходящо само за по-стари, стандартни автомобили.

Редовната смяна и следенето на нивото на маслото са единствените начини да се удължи животът на двигателя. На фона на затягащите се екологични изисквания и нарастващите разходи за поддръжка, пестенето от масло излага на риск целия двигател.