Китайски фирми ударно усвояват европейски автомобилни заводи

Все повече марки китайски автомобили започнаха да се произвеждат в заводи, намиращи се на територията на Европа.

Западната автомобилна индустрия е изправена пред нова сериозна криза. Високите производствени разходи, острата конкуренция и спадът в продажбите на китайския пазар принуждават големите автомобилни групи да предадат контрола върху свои обекти на компании от Китай. И това вече личи по резултатите: през второто тримесечие на 2026 г. китайските марки достигнаха дял от 10,7% на европейския автомобилен пазар, при 5,7% година по-рано.

Ford "отваря вратите" за Geely

През юли 2026 г. американската Ford постигна споразумение с китайската компания Geely за създаване на съвместно производствено предприятие в един от заводите си - във Валенсия (Исп). Ford ще запази контрола върху новото дружество с 66% от капитала, а китайският партньор ще държи останалите 34%.

Предвижда се от 2028 г. в предприятието да се произвеждат няколко модела и на двете марки. По-конкретно, Geely ще може да организира там производството на два електрически SUV модела. Ford пък планира да започне производство на нов кросоувър, както и на още един модел от семейството Bronco. В завода ще продължи да се произвежда и Ford Kuga.

Според информацията, партньорството има за цел да увеличи степента на натоварване на производствените мощности, тъй като през 2025 г. предприятието е работило едва на 26% от капацитета си.

Stellantis вече произвежда китайски електрички

Групата Stellantis (включваща марки като Peugeot, Citroën, Opel, Fiat и Jeep) започна производството на автомобили Leapmotor в своите производствени бази. През октомври 2026 г. в завода на компанията в Сарагоса (Исп), официално почна да се прави електрическият кросоувър Leapmotor B10. Китайският модел се присъединява към Opel Corsa, Peugeot 208 и Lancia Ypsilon, които се произвеждат в същия обект.

В рамките на това партньорство европейската група предоставя производствен капацитет, докато китайската страна допринася със свои технологии и модели автомобили.

"Европа е стратегически важна част от нашите амбиции, а производството в Сарагоса ни позволява да доближим технологиите си до европейските пазари и клиенти", заявиха от Leapmotor.

Споразумението и тук е продиктувано от проблема с излишния производствен капацитет. Стратегията на Stellantis предвижда намаляване на производството в Европа с над 800 000 автомобила годишно. Същевременно компанията си поставя за цел да увеличи степента на натоварване на останалите си заводи от 60% на 80% до 2030 г.

Stellantis има и друг китайски партньор – групата Dongfeng. През май 2026 г. двете компании подписаха меморандум, който предвижда възможност за производство на китайски автомобили в завода в Рен (Фр).

Nissan ще споделя завод с Chery

Японската Nissan, която управлява един от най-големите автомобилни заводи във Великобритания, постигна подобна договореност. През юни 2026 г. подписа предварително споразумение с Chery за потенциалното производство на нейни автомобили в завода си в Съндърланд.

Според плана, то може да започне през фискалната 2027 г. За целта Nissan обмисля да използва първата производствена линия, докато втората ще бъде запазена за моделите на компанията. Заводът ще остане собственост на Nissan, а служителите му ще продължат да бъдат наети от японската компания. Основната цел е да се увеличи степента на натоварване на производствения капацитет на обекта.

Chery стана партньор и в проекта за възраждане на бившия завод на Nissan в Барселона, който преустанови производство през 2021 г. - последният автомобил, слязъл от поточната линия, беше Nissan Navara. Няколко години по-късно сглобяването на автомобили там беше възобновено. Испанската Ebro, в сътрудничество с Chery, се зае със задачата да рестартира производството. Създадено бе съвместно предприятие, в което испанската страна притежава 60%, а китайската – 40%. Заводът произвежда автомобили под възродената марка Ebro, използвайки технологии и платформи, предоставени от Chery.

Китайски фирми възраждат автомобилен завод в Испания

Оново в Испания китайски производители съдействаха за възстановяване на производството в завода на Santana Motors в Линарес. Предприятието, някога известно сглобяващо всъдеходи Land Rover и Suzuki, беше преустановило дейността си през 2011 г.

През 2025 г. Santana Motors възобнови поточните линии и сключи споразумение с китайската група BAIC. Партньорите се договориха да стартират производството на пет нови модела кросоувъри. Освен това, през септември 2026 г. Santana постигна споразумение и за електрически превозни средства за Arcfox - премиум марка, собственост на китайска автомобилна група. Предвижда се сглобяването им да започне през март 2027 г.

Кой ще бъде следващият?

Интересът на китайските фирми към европейски обекти продължава да расте. По-конкретно, BYD обмисля придобиването на съществуващ завод, вместо изграждането на нов. Компанията проучва обекти в няколко европейски държави, предимно в Испания и Франция.

По думите на Алфредо Алтавила, европейски съветник на BYD, използването на вече съществуващ завод би позволило по-бърз старт на производството и би намалило първоначалните капиталови инвестиции. Един от производители, сочени като потенциален партньор на китайците, беше Stellantis, но концернът отказа да продаде италианските заводи, към които имаше интерес.

А през май 2026 г. се появиха твърдения за интерес от BYD към бивш обект на Volkswagen в Дрезден. Главният изп. директор на Volkswagen - Оливер Блуме, отрече информацията за преговори с китайски производители, но същевременно призна, че групата има излишни производствени мощности в Европа и е принудена да търси начини за намаляване на техния брой.