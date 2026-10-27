От днес са в сила нови правила за регистрация на автомобили

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

От днес влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили, съобщиха от МВР. Новостите в наредбата представят от "Пътна полиция":

Проверка на канал се извършва:

- при промяна на регистрацията на пътното превозно средство в друга област;

- при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация;

Отпада изискването за проверка на канал:

- за пътни превозни средства с регистрация в България повече от 10 години;

- при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на МПС;

- за издаване на дубликат при изгубена част I или част II на свидетелството.

Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.

При промяна на двигател:

- не се изисква представяне на документ за собственост;

- номерът на двигателя се вписва при проверка на канал;

- ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква специализирано лабораторно изследване и удостоверение за промяна на конструкцията.

Когато превозното средство е придобито от две или повече лица по наследство:

- регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в свидетелството за регистрация се вписват всички останали съсобственици;

- прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само по следните причини:

- разкомплектоване;

- тотална щета;

- конфискация/отнемане на превозното средство;

- унищожаване при пожар или природно бедствие;

- в другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите.

Регистрация на пътно превозно средство на починал преди 07.09.2025 г. собственик, чиито наследници не са заявили промяната, се прекратява служебно в Националния регистър на пътните превозни средства след шест месеца.