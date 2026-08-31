ВКС: МВР е длъжно да уведомява за дерегистриране на кола

ЕПА/БГНЕС Много хора се оплакват от това, че не са уведомявани за сваляне на регистрацията на коли

Задължението на МВР да уведомява собственика, че колата му е дерегистрирана, защото няма „Гражданска отговорност“, не е отпаднало, въпреки че е премахнато от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). То е регламентирано в наредба, която е действаща и подлежи на изпълнение.

Това заявява Върховният касационен съд (ВКС) в становище до Конституционния съд (КС), който беше сезиран с проблема след вълната от отнети книжки на шофьори, които не знаят, че карат дерегистрирана кола, съобщава "Лекс".

Както "Сега" писа преди няколко седмици, Конституционния съд пое драмата с дерегистрирането на колите без "Гражданска отговорност" без за това да е уведомен собственикът след като беше сезиран от съд. Това се прави от септември миналата година след промяна в закона за движение по пътищата, което пък предизвика вълна от отнемане на шофьорски книжки.

КС образува дело по искане на Административния съд в Силистра, който трябва да се произнесе по жалба на шофьор срещу отнемането на книжката му за 6 месеца, защото е хванат да кара дерегистрирана кола, за чието спиране от движение, заради липса на задължителната застраховка, въобще не е уведомен.

Проблемът е, че ако един водач не плати задължителната "Гражданска отговорност", то попада в хипотезата, че един автомобил не може да е на пътя без нея. Информацията за валидните полици се поддържа от Гаранционния фонд, който е задължен да подава към МВР списък с колите с изтекла застраховка. След получаването му полицията служебно дерегистрира колата, но нито едно от двете ведомства не уведомява потърпевшия. Процедурата върви без негово участие и дори без негово знание.

Затова съдията от Административен съд -Силистра Валери Раданов настоява за обявяване на част от разпоредба в Кодекса за застраховането, която не отчита дали собственикът на колата е получил уведомление. Това досега не създаваше проблем, но драмата се случи с промяна в закона за движение по пътищата през 2025 г., с която отпадна изискването за уведомяване на собственика на автомобила.

„Твърдението, че задължението на администрацията да информира засегнатото лице за ограничаването на правата му е отпаднало, не намира опора в действащото законодателство“, заявява сега ВКС. И обяснява защо – то всъщност е уредено в Наредба № I- 45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях.

ВКС заключава, че задължението на МВР да уведоми засегнатото лице за предприетата спрямо него мярка, независимо че вече не фигурира в ЗДвП, не е отпаднало.

„Наредбата е действаща и подлежи на изпълнение“, заявява ВКС и подчертава, че законодателната техника – този въпрос да е уреден в наредба, а не в закон, съответства на изискванията на Закона за нормативните актове. „ЗДвП очертава основанията за дерегистрация на превозните средства, а на подзаконово равнище е детайлизиран редът, по който тя се извършва. Не съществува изрично конституционно изискване материята да бъде изцяло уредена със закон“, подчертават върховните съдии.

„Администрацията няма задължение да уведомява извършителите на нарушения за това, че извършват нарушение“, подчертават върховните съдии. И напомнят, че срокът за сключване на договора за застраховка е нормативно определен, а не тече от получаване на уведомление. Лицето, което не е получило съобщение, също както и тези, които са го получили, разполага с допълнителни 14 дни, през които с надлежно поведение би могло да предотврати прилагането на мярката.

ВКС стига до извода, че уредба, която не предвижда гаранции, че собственикът на превозно средство в движение без застраховка „Гражданска отговорност“ ще бъде уведомен, че следва да преустанови нарушението, или че ЗДвП предвижда дерегистрация, не противоречи на Конституцията.