"Таблетките за гориво" може да унищожат двигателя

Мнозина търсят начини да намалят разходите си за гориво, но не всички методи са еднакво безопасни. Някои решения може да доведат до сериозни проблеми и сред тях са маково предлаганите в интернет добавки.

Такива през последните години в онлайн платформите са т.нар. „таблетки за гориво“, които обещават да превърнат обикновен бензин във високооктанов и, съответно, с по-добро качество. Производителите им твърдят, че се повишава октановото число и така се спеставят пари. Подобни експерименти обаче може да създадат сериозни неприятности за собствениците на автомобили.

Основната опасност се крие в състава на тези добавки. Те често съдържат компоненти на метална основа, като например фероценови съединения. Макар че те може временно да повишат устойчивостта на горивото към детонации (чукане в двигателя), по време на горенето образуват твърди отлагания. Тези частици се натрупват върху запалителните свещи и сензорите, което води до преждевременната им повреда. Съвременните двигатели – особено тези с турбокомпресори и директно впръскване, са особено уязвими - неизгорелите микрочастици действат като абразив, ускорявайки износването на цилиндрите и буталата.

Друг проблем е рискът от повреда на катализатора. Използването на несертифицирани добавки често изправя собствениците на автомобили пред перспективата за скъпоструващи ремонти. Дори ако превозното средство продължава да се движи, разрушителните процеси вече са започнали: твърдите отлагания постепенно увреждат критични компоненти на горивната система.

Предлаганите за масова употреба „таблетки за гориво“ в никакъв случай не може да се сравняват с професионалните препарати за повишаване на октановото число. Последните преминават през лабораторни изпитания и се придружават от ясни инструкции за употреба - те са предназначени единствено за спешни ситуации, в които няма достъп до висококачествено гориво.

Освен това опитите за самостоятелна промяна на характеристиките на бензина често водят до грешки в електронния блок за управление на двигателя (ECU) и предизвикват детонации . Освен преките щети по двигателя, използването на съмнителни добавки затруднява диагностиката на горивната система. Проблемите може да не изскокнат веднага, а по-късно – доста след като водачът е повярвал, че е спестил пари при зареждането. Ако двигателят започне да харчи повече масло или звукът от изпускателната система се промени, специалистите съветват незабавно да смените бензиностанцията и да подложите автомобила на преглед.

Много шофьори се питат дали е възможно безопасно да увеличат октановото число на бензина и така да спестят пари. Отговорът е еднозначен: невъзможно е съществено да се промени качеството (класът) на горивото, без това да навреди на двигателя. Дори професионалните добавки правят само незначителни корекции в параметрите на бензина и не са предназначени за редовна, дългосрочна употреба. Признаците, че подобни продукти причиняват вреда, може да включват затруднено стартиране на двигателя, детонации („чукане“), нестабилни обороти на празен ход и светване на индикатора „Check Engine“ (проверка на двигателя).

А всъщност най-добрият начин да се спести от гориво е да се следват препоръките на производителя на автомобила и да се зиползва бензин с подходящото октаново число. Съмнителните добавки най-вероятно ще излязат много по-скъпо, отколкото евентуалните спестявания от гориво.