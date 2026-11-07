Tesla спира производството на Cybertruck

Tesla спира производството на модела Cybertruck в гигафабриката си в Тексас в средата на 2027 г., заяви в главният изпълнителен директор на компанията за електромобили Илон Мъск. Решението идва на фона на години трайно слаби продажби на футуристичния модел, рекламиран уж като съперник на традиционните пикапи.

Този ход е голямо отстъпление от един от любимите проекти на Мъск. В публикация в X милиардерът заяви, че поетапното спиране ще позволи на Tesla да произвежда повече от Cybercab - роботаксито, което сега вече е в центъра на амбициите на компанията, но тепърва трябва да се докаже търговски. В отговор на потребител в X той нарече Cybertruck „най-доброто превозно средство, създавано някога от Tesla“ и нарече спирането му „краят на една ера“.

Анонсът за спиране на Cybertruck идва в края на тежка седмица за Мъск, след като рекордните му политически разходи от близо $500 млн. донесоха слаби резултати на междинните избори в САЩ, а повечето от подкрепените от него кандидати на Републиканската партия загубиха. Освен това всичките му компании загубиха почти $180 млрд. пазарна капитализация за седмицата.

Tesla започна да доставя Cybertruck на клиенти в края на 2023 г. Според платформата за автомобилни данни Kelley Blue Book, компанията е продала едва 20 237 бройки от ръбестия пикап в САЩ миналата година, което е спад с 48% спрямо 38 965 през 2024 г. Около началото на производството през 2023 г. Мъск прогнозираше годишни продажби от 250 000 бройки.

SpaceX на Мъск всъщност бе един от най-големите клиенти на модела миналата година, като е закупила пикапи Cybertruck на стойност $131 млн.

Още от представянето си през 2019 г. Cybertruck беше спорно решение за Мъск. Традиционалистите при пикапите се присмиваха на ъгловатия му дизайн, а експертите по безопасност прогнозираха, че ще бъде трудно да получи одобрение за продажба на ключови пазари като Европа.

По време на официалния дебют на Cybertruck през 2023 г. Мъск го рекламира като футуристичен конкурент на пикапите от General Motors и Ford, като каза: „Най-после бъдещето ще изглежда като бъдещето“.

Но моделът имаше проблеми през цялото време и Tesla направи общо 11 кампании за изтегляне или временно спиране на Cybertruck заради наложителни физически ремонти или софтуерни актуализации дистанционно.

Освен това дизайнът на пикапа, направен от неръждаема стомана и с остри ръбове, ограничи перспективите му на пазари като Европа, където електромобилите са по-популярни. Одобрението от регулаторните органи беше невъзможно за ЕС поради местните правила, засягащи въздействието върху пешеходци при сблъсък.

Новият залог на Мъск

Cybercab, който е с врати тип „пеперуда“ и няма волан, педали или огледала, е един от основните залози на Мъск в стремежа му да превърне Tesla в компания за изкуствен интелект и роботика, а не просто в автомобилен производител. Милиардерът заяви, че вижда модела като основно автономно превозно средство на Tesla, захранващо глобална мрежа от роботаксита.

След години забавяне, през септември Tesla започна да предлага платени превози с малка флотилия от Cybercab в Остин, Тексас. Компанията обаче все още трябва да отговори на въпросите на Агенция за пътна безопасност на САЩ относно това дали е сертифицирала правилно Cybercab, за да докаже съответствие с федералните стандарти за безопасност на моторните превозни средства.

Освен това, засега изгежда малко вероятно Cybercab скоро да компенсира загубените обеми от Cybertruck. Двуместното роботакси все още е малка програма, чието производство започна едва по-рано тази година. Tesla е посочила инсталиран капацитет от над 125 000 бройки.

В момента около 570 от малко над 1200 роботаксита на Tesla, опериращи в Тексас, са модел Cybercab, а останалите са главно автомобили Model Y.