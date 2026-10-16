Илон Мъск представи летяща Tesla

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск представи в първия летящ автомобил - функция, която дълго бе в в сферата на научната фантастика и детските анимационни филми.

В изпитателното съоръжение на SpaceX в Тексас милиардерът показа новия Roadster – двуместен спортен автомобил, който не само може да ускорява от 0 до 100 км/ч за под 1 секунда, но и използва вакуумно засмукване, за да се изкачва по стръмна рампа и да виси с тавана надолу, преди да се отдели от рампата, да се завърти във въздуха и да се приземи чрез обратни въздушни струи.

Автомобилът нямаше реален шофьор по време на демонстрацията „за да сме сигурни, че няма да убием някого“, по думите на Мъск. „Успехът не е гарантиран - заяви той. - Говоря сериозно. Вероятно ще проработи, но ако не проработи, ние сме на безопасно разстояние.“

На същата демонстрация Tesla Roadster отново използва въздушните дюзи, за да прескочи редица коли, паркирани една до друга, а след това демонстрира и ускорението (с дюзите в задната част) до 100 км/ч за по-малко от секунда.

По-скоро подскачане

Въпреки успеха на представянето, тепърва предстои да се докаже дали автомобилът наистина ще успее да предостави на собствениците си възможността както да летят, а не просто да подскачат с колата и да шофират супер бързо по пътищата.

Колата използва 10 дюзи и „резервоари с въздух под свръхвисоко налягане“ (по думите на Мъск), за да се задвижва както във въздуха, така и за бързо ускорение на земята. Милиардерът определи технологията като „резултат от това, което се случва, когато си сътрудничат най-добрата автомобилна компания в света и най-добрата ракетна компания в света“.

Той обяви, че автомобилът ще влезе в производство през 2028 г.

„Нуждаем се от публика, за да докажем, че това не е изкуствен интелект или специални ефекти. Така че вие, момчета, можете да кажете на хората, че сте го видяли с очите си, защото това, което виждате с очите си, няма да го повярвате“, обърна се Мъск към присъстващите.

При всички положения на демонстрацията не включваше полет на дълго разстояние, а по-скоро подскачане и прескачане.

През последните години бяха постигнати много постижения при електрическите летателни апарати с вертикално излитане и кацане, известни като eVTOL. Въпреки че има някои работещи модели, все още съществуват редица инженерни пречки пред създаването на подходящи за пътната мрежа автомобили, които наистина могат да летят.

„Летателните апарати са изключително чувствителни към теглото. Същевременно не може без има брони, зони за деформация при сблъсък и всички подобни неща - коментира - обясни Роджър Конър от Националния музей на авиацията и космонавтиката „Смитсониан“, цитиран от CNN. - Неизбежно нещо, което е хибрид между двете, ще бъде както лошо функциониращ летателен апарат, така и лошо функциониращо превозно средство, а освен това и доста скъпо.“