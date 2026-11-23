Honda и Toyota Motor обявиха, че изтеглят от цял свят общо 1,6 млн. леки автомобили, пикапи и SUV модели поради риск от разкъсване на газогенераторите на въздушните им възглавници Takata.

И двете японски автомобилни компании заявиха, че няма данни за пострадали или за катастрофи, свързани с изтегляните автомобили, както и че не са регистрирани случаи на разкъсване на газогенераторите, които обаче ще бъдат подменени превантивно. Проблемът е във влагоабсорбиращия материал на газогенераторите.

Американската Национална администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) съобщи, че анализите и симулационните модели за стареене на газогенераторите, проведени от независими тестови групи, са позволили на производителите да предприемат действия преди появата на реални рискове.

„Honda и Toyota забелязаха ранни признаци за риск от стареене при някои от своите модели и в момента извършват превантивно изтегляне на автомобили“, заявиха от NHTSA, като добавиха, че други автопроизводители също в момента провеждат анализи и тестове на газогенераторите.

Настоящото изтегляне обхваща 810 592 по-стари автомобили и SUV модели на Honda в САЩ и 790 000 на Toyota в световен мащаб, включително 314 000 в САЩ.

За Toyota са включени моделите Lexus SC430 (2002–2010 г.), IS250 (2011 г.), GX460 (2017 г.), Toyota Corolla (2003–2008 г.), Tundra (2005–2006 г.), Sequoia (2005–2007 г.) и 4Runner (2016–2017 г.). А за Honda обхваща - Honda Accord (2013 г.), Honda Civic (2012–2013 г.), Honda CR-V (2012–2013 г.), Acura ILX (2013 г.) и Acura RDX (2013 г.).

През последното десетилетие общо 24 големи автомобилни производители са изтеглили в световен мащаб над 100 млн. превозни средства, оборудвани с газогенератори на Takata. От 2009 г. различни компании са докладвали за стотици наранявания на хора, причинени от въздушните възглавници, които може да експлодират, разпръсквайки метални парчета в купето.

От Honda сега посочват, че дългосрочните им наблюдения и анализи са разкрили потенциално стареене на пиротехническия заряд в определени газогенератори в конкретни географски региони - компютърните симулации показват, че след дълги години в горещ и влажен климат зарядът може да деградира. А от Toyota предупредиха, че такъв заряд може да доведе до разкъсване на газогенератора при задействане на въздушната възглавница и да причини сериозни наранявания.

От 2009 г. насам в САЩ е имало най-малко 28 смъртни случая и над 400 ранени в резултат на дефектни газогенератори на въздушните възглавници Takata. Всички тези смъртни случаи са свързани с газогенератори без влагоабсорбиращ агент, а сега проблемът е именно той.