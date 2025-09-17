Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ разследват 174 000 коли Tesla заради дефект

Проблемът е блокиране на електронните дръжки на вратите на Model Y

Днес, 08:46
Вратите на Model Y понякога не може да се отворят отвън
ЕПА/БГНЕС
Вратите на Model Y понякога не може да се отворят отвън

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) обяви, че е започнала разследване на около 174 000 автомобила Tesla Model Y от моделната 2021 г.

Причината е поредица от съобщения, че електронните дръжки на колите вратите дават дефект и блокират. Разследването на NHTSA е първата стъпка. Следващата е агенцията да поиска изтегляне на превозните средства, ако смята, че те представляват неразумен риск за безопасността.

NHTSA заяви, че е получила сигнали, в които се посочва невъзможност за отваряне на вратите отвън. А това е критично при случаи, в които, например, родителите са извън автомобила и трябва да извадят детето от него, или пък при необходимост то да бъде преместено на задната седалка преди пътуване.

Агенцията посочва общо 9 съобщения за родители, които не са успели да отворят автомобилите си Tesla Model Y от 2021 г. В 4 от случаите те са прибегнали до счупване на прозорец, за да си възвърнат достъпа до салона на колата.

В съобщението си NHTSA отбелязва, че автомобилите на Tesla имат ръчно отключване на вратите отвътре, но децата невинаги са в състояние да достигнат или да управляват отключващите механизми.

Първоначалният преглед е показал, че това състояние най-вероятно възниква, защото понякога електронните ключалки на вратите получават недостатъчно напрежение. Посочва се, че фактурите за ремонт на дефекта неизменно отчитат подмяна на нисковолтовата батерия на колата. Същевременно никой от засегнатите собственици не съобщава да е видял предупреждение за спад в електрическото напрежение преди повредата на дръжките на вратите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Tesla

Още новини по темата

Защо Tesla залага на ИИ и роботи вместо на нови автомобили?
01 Авг. 2025

Роботакситата на Tesla се бъгнаха при реалните тестове
24 Юни 2025

Китайска фирма изтласка Tesla от пазара в Европа
23 Май 2025

Печалбата на Tesla се срина със 71%
23 Апр. 2025

Митата на Тръмп спънаха производството на Tesla
17 Апр. 2025

Tesla изтегля всички Cybertruck в САЩ заради калпаво лепило
21 Март 2025

Продажбите на Tesla се сриват заради бойкот срещу Мъск
07 Февр. 2025

BMW изпревари Tesla по продажби на електромобили в Европа
23 Авг. 2024

ЕС намалява митата върху вноса на електромобили Tesla от Китай
23 Авг. 2024

Tesla търси кандидати за обучение на роботите Optimus
21 Авг. 2024

Акционерите на Tesla са все по-недоволни от Илон Мъск

12 Авг. 2024

Роботите Optimus ще започнат да работят във фабриката на Tesla през 2025 г.
22 Юли 2024

Роботаксито на Tesla се забавя
16 Юли 2024

Делът на Tesla на пазара на електромобили в САЩ пада под 50%
11 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар