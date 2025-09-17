САЩ разследват 174 000 коли Tesla заради дефект

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) обяви, че е започнала разследване на около 174 000 автомобила Tesla Model Y от моделната 2021 г.

Причината е поредица от съобщения, че електронните дръжки на колите вратите дават дефект и блокират. Разследването на NHTSA е първата стъпка. Следващата е агенцията да поиска изтегляне на превозните средства, ако смята, че те представляват неразумен риск за безопасността.

NHTSA заяви, че е получила сигнали, в които се посочва невъзможност за отваряне на вратите отвън. А това е критично при случаи, в които, например, родителите са извън автомобила и трябва да извадят детето от него, или пък при необходимост то да бъде преместено на задната седалка преди пътуване.

Агенцията посочва общо 9 съобщения за родители, които не са успели да отворят автомобилите си Tesla Model Y от 2021 г. В 4 от случаите те са прибегнали до счупване на прозорец, за да си възвърнат достъпа до салона на колата.

В съобщението си NHTSA отбелязва, че автомобилите на Tesla имат ръчно отключване на вратите отвътре, но децата невинаги са в състояние да достигнат или да управляват отключващите механизми.

Първоначалният преглед е показал, че това състояние най-вероятно възниква, защото понякога електронните ключалки на вратите получават недостатъчно напрежение. Посочва се, че фактурите за ремонт на дефекта неизменно отчитат подмяна на нисковолтовата батерия на колата. Същевременно никой от засегнатите собственици не съобщава да е видял предупреждение за спад в електрическото напрежение преди повредата на дръжките на вратите.