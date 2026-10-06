Електрическите автомобили чупят рекорди в Европа

Европа все повече се отдалечава от бензина и дизела. През септември електрическите автомобили постигнаха рекорден дял в продажбите на най-важните пазари на Стария континент. В някои държави те вече са почти половината от всички нови регистрации. Високите цени на горивата, по-широкият избор на по-евтини модели и нарастващите стимули правят така, че търсенето на автомобили с нулеви емисии да нараства много по-бързо, отколкото преди година.

Пълните данни за продажбите на нови коли в Европа за септември няма да бъдат известни до края на октомври. Въпреки това вече е ясно, че електрическите започват да доминират. Според анализ на Automotive News Europe, в 12 държави, отговорни за над 83% от продажбите на нови автомобили в региона, през септември са регистрирани с 62% повече електрически в сравнение с година по-рано.

Данните от началото на годината също показват ясна промяна. През първите девет месеца на 2026 г. са регистрирани 2,3 млн. електромобили в 12-те анализирани пазара, което е с 42% повече спрямо година по-рано. Делът им в общите продажби се е увеличил от 20 на 26%.

Според анализатора Матиас Шмидт от Schmidt Automotive Research, една от важните причини са по-високите цени по бензиностанциите след атаката на САЩ и Израел срещу Иран.



Франция и Германия значително увеличават дела на електромобили

Един от най-видимите примери за тази промяна е Франция. През септември там бяха регистрирани 65 246 електрически автомобила, а пазарният им дял достигна до 41,7%. През юли електромобилите бяха 35% от продажбите, а през август - 38%. За сравнение, през цялата 2025 г. техният дял във Франция беше 20%, а през първата половина на 2026 г. се увеличи до 28%.

Ситуацията в Германия е още по-интересна. През септември там бяха регистрирани около 88 600 нови електромобила - почти два пъти повече от същия месец предходната година. Тези коли вече са 34,5% от всички нови регистрации, съвсем малко под хибридните автомобили. Това означава, че едва всеки трети нов автомобил е имал дизелов или бензинов двигател.

Чуждестранните производители особено се възползват от нарастващия германски пазар. Според официални данни те вече са отговорни за 46% от продажбите в този сегмент и резултатите им растат по-бързо, отколкото при германските марки. Продажбите на Tesla се увеличиха с почти 270%, на китайската BYD - с 86%, а на MG (собственост на китайската компания SAIC) с повече от 60%. За сравнение, Volkswagen е продал около 6% по-малко нови автомобили в сравнение с година по-рано. BMW и Ford също отбелязаха спадове.



Италия и Полша се отличават от останалата част на Европа

И все пак не всички големи европейски пазари следват същия темп. Италия е най-зле, тъй като електрическите автомобили са само 8% от новите регистрации през септември. Това е по-малко от юни, когато техният дял беше 8,5%. Продажбите са засегнати от изтичането на ефекта на програмата за подкрепа, стартирана през октомври 2025 г.

Полша също се представя слабо на фона на европейското ускорение. През септември регистрациите на нови леки автомобили и ванове се увеличиха с 12,5% на годишна база, до 62 489 броя, а въпреки това продажбите на изцяло електрически коли спаднаха с 22%. Това бе петият пореден месец, в който броят на регистрираните BEV беше по-нисък от предходната година, като тази тенденция се дължи основно на липсата на държавна програма за подкрепа на продажбите.

Спадът в броя на регистрациите се пренася и на пазарния дял на електромобилите. През септември те са представлявали 6,1% от новите леки коли, докато година по-рано това беше 8,9%. В същото време значението на хибридите нарасна значително – HEV и MHEV автомобилите заедно представляваха 49% от пазара.

Ситуацията в Испания е доста по-добра. Там "електрически" дял се увеличи до 18,5% през септември, докато година по-рано беше 12%. Испания все още остава една от южноевропейските страни с по-ниско ниво на електрификация, но данните тази година показват ясно ускорение.

В няколко по-малки пазара делът на електрическите автомобили е още по-голям. В Нидерландия те са 53% от регистрациите през септември, в Белгия - 51%, а в Швеция - 49%.



По-евтините модели увеличават интереса

Експертите подчертават, че промяната в предпочитанията на шофьорите се влияе от доста по-голям избор от електрически автомобили от по-ниския пазарен сегмент. Сред 20-те най-популярни коли в Европа през август бяха няколко от най-новите модели на пазара. Външният им вид увеличава достъпността на електрически автомобили за клиенти, които преди това е трябвало да избират от предимно по-скъпи модели.

Цените се влияят и от използването на литиево-желязофосфатни батерии (LFP). Според анализатори, Tesla и китайските производители използват по-евтини батерии от този тип, което помага за намаляване на цените на колите. Западните производители също все по-често търсят LFP решения. Друг стимул са привлекателните финансови оферти. Търсенето се подкрепя и от нови стимулиращи схеми във Франция и Испания, както и от благоприятни правила за данъчно облагане на служебни автомобили в Белгия.