Бъдещите електромобили трябва да бъдат "произведени в ЕС"

архив Превозните средства на ток, които са произведени извън ЕС, ще бъдат изключени от възможните програми за подкрепа за закупуване на електромобили.

Европейският съюз подготвя регулации, с които възнамерява да ограничи притока на евтини продукти от Китай към Европа. Това е с цел намаляване на рисковете за европейската индустрия, а списъкът с продукти, които ще бъдат ограничени, включва, например, електрическите автомобили.

Европейската комисия представи предложенията на Закона за индустриалните ускорители (IAA), който ще въведе етикета Made in EU за технологиите, използвани при производството на електрически автомобили. Това е с цел да се предотврати рискът от загуба на 600 000 работни места в европейския автомобилен сектор за период от 5-10 години. Общо 15% от индустрията на ЕС е обхваната от предположенията на IAA.

Какво точно е "Кола, произведена в ЕС"?

Как трябва да работят новите регулации? Идеята е, че при всеки електрически автомобил, продаван на пазарите на ЕС, делът на компонентите, произведени в Европа, не пада под определено ниво. Според настоящото предложение той трябва да бъде 70%, въпреки че европейските компании, произвеждащи части, са настоявали за ниво от 75%.

Новите регулации не въвеждат забрана за продажба на автомобили, които няма да могат да получат сертификат Made in EU. Въпреки това тези превозни средства ще бъдат изключени от възможните програми за подкрепа за закупуване на електрически автомобили и няма да бъдат взети предвид при обществени поръчки (няма да бъдат допускани в търгове, обявени от държавните служби). А това значи много, предвид мащаба на Европейски съюз.

Великобритания и Турция са в неясна ситуация

Статутът на страните, които не принадлежат към Европейския съюз, но се намират в Европа, и на тези, с които Съюзът е сключил търговски споразумения, поражда съмнения. Франция би искала IAA да обхваща само страните от Европейския съюз и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които са членове на Европейското икономическо пространство. Въпреки това Германия, например, би искала да позволи приемането и на Обединеното кралство.

Държавите, които ще бъдат третирани като членки на ЕС, трябва да бъдат включени в списъка на т. нар. доверени партньори. Всичко подсказва, че ще има място за Великобритания, но какво да кажем за Турция?

Турция е евтин производител (има ниски разходи за труд и енергия), затова Toyota, Stellantis, Hyundai и Renault имат фабрики за европейските пазари. Би било логично да се добави към списъка на привилегированите страни, но... Турция също се превръща в производствен център за китайски компании, които вероятно бързо биха се възползвали от такова "отваряне на врата" към европейския пазар. Затова статутът на Турция остава неизвестен в момента.

Новите правила предизвикват и смесени реакции сред самите европейски автомобилни производители. Например, Renault ги подкрепя, но компании, които имат силна позиция в Китай - като BMW или Mercedes, са скептични, страхувайки се от реакцията на Пекин и загубата на пазарни дялове там.

Как да разберете дали автомобилът отговаря на критериите на IAA?

Отделен въпрос е оценката дали даден модел ще отговаря на изискванията на IAA, а това не е тривиален въпрос. Наскоро френската компания A2MAC1 го разгледа, като разглобява автомобилите на съставни части при поискване, за да могат производителите да опознаят и оценяват автомобилите на конкурентите.

В случая с Volkswagen ID.3 се оказа, че до 86% от компонентите (по стойност), от които е произведен този автомобил, идват от Европа, а само 7% - от Китай.

В случая с Renault 5, от друга страна, частите от Европа представляват само 51% от цената на частите, използвани в този автомобил, а китайските части - 41%. Само изключването на батерията от изчислението доведе до повишаване на индекса "европейство" до 76%.

Струва си да се отбележи, че и двата модела се произвеждат в Европа, а Renault твърди, че 80% от доставчиците на части, използвани за производството на Renault 5, се намират не по-далеч от 300 км от завода в Дуе, в Северна Франция.

Сега IAA очаква по-нататъшни преговори. Новият закон трябва да бъде подкрепен от Европейския парламент и правителствата на всички държави членки, което няма да бъде лесна задача.